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Последний понедельник августа в Тюменской области будет теплым, но дождливым

Последний понедельник августа в Тюменской области будет теплым, но дождливым

26 августа 2024, 01:02
Фото: 1MI
Метеорологи прогнозируют на территории региона кратковременные осадки. Днем столбики термометров покажут +17…+23, в ночные часы температура воздуха опустится до +7…+12. Скорость ветра составит 5-10 м/с с порывами до 14 м/с.

В Тюмени 26 августа ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и днем температура воздуха составит +10…+20, в вечерние часы термометры покажут +10…+14. Ветер будет дуть со скоростью до 2,4 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:27, закат в 19:51, продолжительность дня 14 часов 24 минуты.

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В Тобольске 26 августа ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и днем термометры покажут +10…+19, в вечерние часы похолодает до +8…+12. Скорость ветра составит 3,4 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:13, закат в 19:43, продолжительность дня 14 часов 30 минут.

В Ишиме 26 августа синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погода, дожди в первой половине дня. Утром и днем ожидается +10…+17, в вечерние часы температура воздуха опустится до +9…+12. Скорость ветра составит 3,3 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:14, закат в 19:33, продолжительность дня 14 часов 19 минут.

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