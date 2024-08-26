Погода в сентябре 2024 года: что готовит Тюмени новый сезон?

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Если обратиться к статистике прошлых лет, можно отметить, что погода в Тюмени на сентябрь обычно характеризуется постепенным снижением температуры. В среднем днем столбик термометра колеблется в пределах от +12°C до +18°C, а ночью температура опускается до +4°C — +8°C. Сентябрь также отмечен значительным уменьшением количества солнечных дней, которые постепенно сменяются пасмурной погодой и дождями.
В последние годы наметилась тенденция к увеличению осадков в сентябре, погода в сентябре в Тюмени становится все более дождливая, что делает его одним из наиболее дождливых месяцев осени. Однако бывают и годы, когда первая половина месяца радует теплой и сухой погодой, создавая условия для комфортного завершения летнего сезона.
Погода в Тюмени на сентябрь 2024 года соответствует общим климатическим тенденциям региона, но есть некоторые особенности, на которые стоит обратить внимание.
Прогноз погоды на сентябрь 2024 года указывает на то, что месяц будет умеренно дождливым. Ожидается несколько дождливых периодов, особенно во второй половине месяца. Дожди будут чередоваться с пасмурными днями, что создаст общую влажность. Несмотря на это, кратковременные солнечные периоды все же возможны, особенно в начале месяца.
На погоду в Тюмени на сентябрь 2024 года могут оказать влияние циклоны и антициклоны, которые будут определять характер погоды на протяжении месяца. В начале сентября антициклоны будут способствовать сохранению теплой и сухой погоды, но с усилением циклонов во второй половине месяца ожидается увеличение облачности и количество осадков.
Особое внимание стоит уделить вероятности первых заморозков в конце сентября. Заморозки могут стать предвестниками раннего прихода холодов, что повлияет на завершение сезона садово-огородных работ.
Сентябрь в Тюмени в 2024 году обещает быть месяцем контрастов, с плавным переходом от теплого начала к холодному завершению. Подготовка к таким условиям поможет жителям города и области адаптироваться к изменяющейся погоде и насладиться последними теплыми днями осени, оставаясь при этом готовыми к наступающим холодам.