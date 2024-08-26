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Published Сегодня, 14:10

Modified Сегодня, 14:12

Updated Сегодня, 14:12

Погода в сентябре 2024 года: что готовит Тюмени новый сезон?

Погода в сентябре 2024 года: что готовит Тюмени новый сезон?

26 августа 2024, 14:10
Фото: Изображение Midjourney
Погода в сентябре 2024 года: что готовит Тюмени новый сезон?

Синоптики рассказали, какой будет погода в Тюмени в сентябре

Сентябрь в Тюмени — это месяц, когда лето уступает место осени. Для тюменцев важно знать, какой будет погода в сентябре, чтобы правильно спланировать свою повседневную жизнь. В этой статье мы рассмотрим, какой была погода в сентябре в прошлые годы и какой прогноз ожидается на текущий год.

Исторические данные о погоде в сентябре

Если обратиться к статистике прошлых лет, можно отметить, что погода в Тюмени на сентябрь обычно характеризуется постепенным снижением температуры. В среднем днем столбик термометра колеблется в пределах от +12°C до +18°C, а ночью температура опускается до +4°C — +8°C. Сентябрь также отмечен значительным уменьшением количества солнечных дней, которые постепенно сменяются пасмурной погодой и дождями.

В последние годы наметилась тенденция к увеличению осадков в сентябре, погода в сентябре в Тюмени становится все более дождливая, что делает его одним из наиболее дождливых месяцев осени. Однако бывают и годы, когда первая половина месяца радует теплой и сухой погодой, создавая условия для комфортного завершения летнего сезона.

Прогноз погоды на сентябрь 2024 года

Погода в Тюмени на сентябрь 2024 года соответствует общим климатическим тенденциям региона, но есть некоторые особенности, на которые стоит обратить внимание.

Температурный режим

  • Первая половина месяца: В начале сентября ожидается относительно теплая погода в сентябре 2024 года с дневными температурами в пределах +12°C — +18°C. Ночные температуры будут оставаться на уровне +8°C — +12°C. Погода в сентябре в этот период будет благоприятной для проведения времени на улице, с возможностью наслаждаться остатками летнего тепла.
  • Вторая половина месяца: Во второй половине сентября начнется постепенное снижение температуры. Днем ожидается снижение до +8°C — +12°C, а ночью температура может опускаться до +6°C — +9°C.
Погода в Тюмени на сентябрь 2024 года соответствует общим климатическим тенденциям регионаПогода в Тюмени на сентябрь 2024 года соответствует общим климатическим тенденциям региона
Погода в Тюмени на сентябрь 2024 года соответствует общим климатическим тенденциям региона
Фото: yandex.ru/pogoda

Осадки и влажность

Прогноз погоды на сентябрь 2024 года указывает на то, что месяц будет умеренно дождливым. Ожидается несколько дождливых периодов, особенно во второй половине месяца. Дожди будут чередоваться с пасмурными днями, что создаст общую влажность. Несмотря на это, кратковременные солнечные периоды все же возможны, особенно в начале месяца.

  • Первые недели сентября: В первой половине месяца вероятны небольшие дожди, которые не окажут существенного влияния на повседневную жизнь. Погода в Тюмени на сентябрь 2024 года обещает незначительные осадки, и они быстро сменятся солнечными интервалами.
  • Вторая половина сентября: Во второй половине месяца циклоны, приходящие с запада, принесут более продолжительные и интенсивные дожди. Погода в сентябре будет более облачной, с возможными затяжными дождями, которые могут продолжаться несколько дней подряд. Ветер преимущественно северо-западный, со скоростью 3-5 м/с, с возможными порывами до 7-9 м/с в дождливые дни.
Прогноз погоды на сентябрь 2024 года указывает на то, что месяц будет умеренно дождливымПрогноз погоды на сентябрь 2024 года указывает на то, что месяц будет умеренно дождливым
Прогноз погоды на сентябрь 2024 года указывает на то, что месяц будет умеренно дождливым
Фото: yandex.ru/pogoda
Во второй половине месяца циклоны, приходящие с запада, принесут более продолжительные и интенсивные дождиВо второй половине месяца циклоны, приходящие с запада, принесут более продолжительные и интенсивные дожди
Во второй половине месяца циклоны, приходящие с запада, принесут более продолжительные и интенсивные дожди
Фото: Изображение Midjourney

Влияние природных явлений

На погоду в Тюмени на сентябрь 2024 года могут оказать влияние циклоны и антициклоны, которые будут определять характер погоды на протяжении месяца. В начале сентября антициклоны будут способствовать сохранению теплой и сухой погоды, но с усилением циклонов во второй половине месяца ожидается увеличение облачности и количество осадков.

Особое внимание стоит уделить вероятности первых заморозков в конце сентября. Заморозки могут стать предвестниками раннего прихода холодов, что повлияет на завершение сезона садово-огородных работ.

В начале сентября антициклоны будут способствовать сохранению теплой и сухой погодыВ начале сентября антициклоны будут способствовать сохранению теплой и сухой погоды
В начале сентября антициклоны будут способствовать сохранению теплой и сухой погоды
Фото: Изображение Midjourney

Сентябрь в Тюмени в 2024 году обещает быть месяцем контрастов, с плавным переходом от теплого начала к холодному завершению. Подготовка к таким условиям поможет жителям города и области адаптироваться к изменяющейся погоде и насладиться последними теплыми днями осени, оставаясь при этом готовыми к наступающим холодам.

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