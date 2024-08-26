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Published Сегодня, 03:03

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

Осенью в Тюмени до 20% подорожают продукты

Осенью в Тюмени до 20% подорожают продукты

26 августа 2024, 03:03
Фото: 1MI
В Тюмени с приходом осени повысятся цены на ряд продуктов. Среди них, продукты питания, алкоголь и электроника, сообщают эксперты.

Среди основных причин специалисты выделяют инфляцию, индексацию акцизов и увеличение стоимости сырья.

Так, вино осенью может подорожать на 5%. Импортное пиво вырастет в цене на 20%, а крепкий алкоголь — на 15%.

Кроме того, подорожает молочная продукция. Эксперты ожидают скачок до 9%, мяса — до 5%. Также из-за сезонного спроса подорожают ноутбуки и аксессуары для ПК.

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«По данным Тюменьстата, в Тюменской области за семь месяцев 2024 года стоимость товаров и услуг увеличилась на 3,7% по сравнению с декабрем прошлого года. Это ниже, чем средний показатель по России», — пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш город» сообщал, что стоимость кормов для собак и кошек за первое полугодие 2024 года увеличилась в Тюмени более чем на треть. Корма из премиум-сегмента и вовсе подорожали на 80%. Об этом сообщил директор фонда охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье» Григория Балагуров.

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