Осенью в Тюмени до 20% подорожают продукты

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Среди основных причин специалисты выделяют инфляцию, индексацию акцизов и увеличение стоимости сырья.
Так, вино осенью может подорожать на 5%. Импортное пиво вырастет в цене на 20%, а крепкий алкоголь — на 15%.
Кроме того, подорожает молочная продукция. Эксперты ожидают скачок до 9%, мяса — до 5%. Также из-за сезонного спроса подорожают ноутбуки и аксессуары для ПК.
«По данным Тюменьстата, в Тюменской области за семь месяцев 2024 года стоимость товаров и услуг увеличилась на 3,7% по сравнению с декабрем прошлого года. Это ниже, чем средний показатель по России», — пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш город» сообщал, что стоимость кормов для собак и кошек за первое полугодие 2024 года увеличилась в Тюмени более чем на треть. Корма из премиум-сегмента и вовсе подорожали на 80%. Об этом сообщил директор фонда охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье» Григория Балагуров.