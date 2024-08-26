Мужчина сорвался со скалы во время фотосессии в Челябинской области

Один из туристов фотографировал озеро на скалах Крутики. Место находится рядом с городским пляжом, оттуда открывается панорамный вид на горы и озеро. В итоге 35-летний мужчина подошел слишком близко к обрыву, не удержался и рухнул вниз, пишет 360.ru.