Мужчина сорвался со скалы во время фотосессии в Челябинской области

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Один из туристов фотографировал озеро на скалах Крутики. Место находится рядом с городским пляжом, оттуда открывается панорамный вид на горы и озеро. В итоге 35-летний мужчина подошел слишком близко к обрыву, не удержался и рухнул вниз, пишет 360.ru.
«Мужчина, к счастью, упал в воду и отделался незначительными травмами. Он смог выбраться на сушу, но оказался в ловушке между отвесной 30-метровой скалой и водой. Его эвакуировали спасательные отряды со стороны акватории», — заявили в спасательной службе.
Мужчину передали бригаде скорой помощи, медики оказали ему первую помощь, состояние пострадавшего неизвестно.