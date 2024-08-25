Земельные участки подорожают в ближайшее время на пяти тюменских трактах

А вот Салаирский тракт, по мнению экспертов, начнет набирать популярность у покупателей после того, как там построят вторую объездную дорогу. По словам Ситниковой, в настоящее время туда активно заходят девелоперы. Инсайдеры сообщают, что в будущем несколько крупных застройщиков, которые строят многоэтажные дома, переориентируются на загородное строительство и будут строить частные дома на Салаирском тракте.