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Земельные участки подорожают в ближайшее время на пяти тюменских трактах

Земельные участки подорожают в ближайшее время на пяти тюменских трактах

25 августа 2024, 08:05
Фото: 1MI
По словам экспертов отрасли, стоимость земель вырастет на Червишевском, Ирбитском, Салаирском, Тобольском и Московском трактах.

Специалист по недвижимости и бизнес-партнера компании «Этажи» Елена Ситникова прогнозирует, что первое место по увеличению цен займет Червишевский тракт по причине удачного месторасположения, экологии и перспектив в вопросах благоустройства.

«В районе деревни Червишево самая большая в Тюмени нарезка земельных участков для многодетных семей. Это значит, что муниципалитет самостоятельно проведет туда газ, электричество и дороги. И, соответственно, в дальнейшем цена на участки с проведенными коммуникациями очень вырастет. Кроме того, когда муниципалитет „нарезает“ такие участки, всегда дополнительно проектируется инфраструктура, школа и детский садик», — поясняет Елена Ситникова РБК Тюмень.

В настоящее время средняя стоимость земельного участка площадью 8 соток на Червишевском тракте составляет 1-1,2 миллиона рублей. В перспективе цена будет увеличиваться на 1 миллион рублей ежегодно.

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Ирбитский тракт набирает популярность с 2023 года — многие рассматривают его в качестве альтернативы дорогому Московскому тракту.

«В перспективе на Ирбитском — расширение дороги до четырехполосной, а также строительство объектов социальной инфраструктуры. Это сулит повышение цен на недвижимость в будущем», — считает руководитель дополнительного офиса «СОВА Недвижимость» Дмитрий Чащин.

И добавляет, что Ирбитский тракт находится на одном из самых высоких мест Тюмени, соответственно уровень грунтовых вод там низкий, благодаря чему можно строить любые дома, в том числе с подвалами. Преимуществом данного тракта является и экологическая составляющая — там нет заводов, промышленных предприятий и более низкий трафик.

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Что касается Тобольского тракта, то чаще всего землю там рассматривают в качестве участков для инвестиций. Московский тракт на протяжении нескольких лет является лидером по уровню спроса. Застройщики и девелоперы, зная эту тенденцию, активно его расширяют. Покупатели разбирают земли вплоть до села Мальцево, расположенного в Свердловской области.

А вот Салаирский тракт, по мнению экспертов, начнет набирать популярность у покупателей после того, как там построят вторую объездную дорогу. По словам Ситниковой, в настоящее время туда активно заходят девелоперы. Инсайдеры сообщают, что в будущем несколько крупных застройщиков, которые строят многоэтажные дома, переориентируются на загородное строительство и будут строить частные дома на Салаирском тракте.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени проведут КРТ на участке 26,7 гектаров в границе улиц Изумрудная, Фридриха Энгельса, Совхозная, Магаданская. В рамках реновации под снос пойдут 12 многоквартирных домов.

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