nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:47

Published Сегодня, 08:47

Modified Сегодня, 08:47

Updated Сегодня, 08:47

В Тюмени в первую неделю сентября выпадет половина месячной нормы осадков

Выпадет половина нормы осадков: в первую неделю сентября Тюмень зальют дожди

25 августа 2024, 08:47
Фото: 1MI

В Тюмени в первую неделю сентября выпадет половина месячной нормы осадков

Самыми дождливыми днями станут пятница и суббота, 6 и 7сентября. По прогнозам метеорологов, за двое суток в областной столице выпадет 23,6 мм осадков.

По данным Гисметео, начиная с 1 сентября дожди будут идти каждый день — за неделю в городе выпадет 26,2 мм осадков. Тогда как месячная норма осадков в сентябре для Тюмени составляет немногим более 50 мм. Что касается температуры воздуха, то днем термометры будут показывать +13…+16, в ночные часы температура воздуха будет опускаться до +6…+10.

Фото: Gismeteo

Вторая неделя первого осеннего месяца также ожидается дождливой. За период с 9 по 15 сентября метеорологи обещают лишь один сухой день.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области уже наступила климатическая осень. На предстоящей неделе ожидается кратковременное потепление до +23, после чего в регион вновь вернется прохладная погода.

Читайте также:
Земельные участки подорожают в ближайшее время на пяти тюменских трактахПервый в России «Забег мэров» состоялся в ТобольскеМиллиарды рублей оставили в кафе и барах тюменцы
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Погода#Дожди
Подпишитесь
Она вернется? Может ли восстановиться уровень воды в тюменской Туре?
23 августа, 07:23
«Грибной бум»: тюменцы рассекретили урожайные места
Вчера, 11:00
Сила копейки. Тест — сможете ли вы вспомнить цены времен СССР?
23 августа, 06:03
«Она не резиновая»: в переполненной тюменской школе дети будут учиться в три смены
Вчера, 09:55
«Нам за все отдуваться?»: Тюменские курьеры пожаловались на условия работы
23 августа, 08:58
Шесть тюменских солдат, захваченных в плен в Курской области, вернут в Россию
Вчера, 11:22