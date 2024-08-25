Выпадет половина нормы осадков: в первую неделю сентября Тюмень зальют дожди

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
По данным Гисметео, начиная с 1 сентября дожди будут идти каждый день — за неделю в городе выпадет 26,2 мм осадков. Тогда как месячная норма осадков в сентябре для Тюмени составляет немногим более 50 мм. Что касается температуры воздуха, то днем термометры будут показывать +13…+16, в ночные часы температура воздуха будет опускаться до +6…+10.
Вторая неделя первого осеннего месяца также ожидается дождливой. За период с 9 по 15 сентября метеорологи обещают лишь один сухой день.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области уже наступила климатическая осень. На предстоящей неделе ожидается кратковременное потепление до +23, после чего в регион вновь вернется прохладная погода.