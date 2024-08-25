Тюменские врачи выходили новорожденного весом 1,2 кг

Posted 25 августа, 11:23
Published 25 августа, 11:23
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Мама малыша во время беременности страдала от высокого давления. На очередном приеме у гинеколога в Перинатальном центре Ишима показатели АД составили у нее 170/100. Женщину немедленно отправили на КТГ и УЗИ, а затем было принято решение провести экстренное кесарево сечение.
«Мальчик появился на свет на 30-й неделе беременности и родился весом один килограмм двести грамм с четырёхкратным обвитием пуповины, на которой был ещё и узел», — пояснили медики.
На следующий день после рождения маленького Диму перевели в больницу Тюмени. Затем три недели он лежал в отделении патологии новорожденных вместе с мамой. И только 18 июля малыша, вес которого уже достиг 2 кг 700 грамм, выписали домой.