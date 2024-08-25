Тюменские врачи выходили новорожденного весом 1,2 кг

Мама малыша во время беременности страдала от высокого давления. На очередном приеме у гинеколога в Перинатальном центре Ишима показатели АД составили у нее 170/100. Женщину немедленно отправили на КТГ и УЗИ, а затем было принято решение провести экстренное кесарево сечение.