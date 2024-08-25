Новые кардиомониторы поступили в тюменскую райбольницу

Posted 25 августа, 12:23
Published 25 августа, 12:23
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Новая медтехника для Исетской больницы закуплена по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».
Современные аппараты позволяют регистрировать артериальное давление, частоту сердечных сокращений, частоту дыхания, насыщение гемоглобина кислородом, концентрацию углекислого газа в выдыхаемой газовой смеси, температуру тела. Также предусмотрена автономная работа кардиомониторов. Новое оборудование установлено в отделении реанимации и интенсивной терапии областной больницы.
«Современная техника позволяет с высокой точностью определять показатели пациентов и помогает врачам правильно поставить диагноз и назначить лечение», — рассказал врач-реаниматолог Илья Бельков.
Напомним, что масштабная программа модернизации первичного звена системы здравоохранения призвана обеспечить доступность и качество медикосанитарной помощи. Программа реализуется за счет укрепления материально-технической базы лечебных учреждений и решения проблемы дефицита медицинских кадров.