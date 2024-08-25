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Жители Тюменской области за полгода потратили в ресторанах и кафе более 20 млдр

Миллиарды рублей оставили в кафе и барах тюменцы

25 августа 2024, 06:50
Фото: 1MI

Жители Тюменской области за полгода потратили в ресторанах и кафе более 20 млдр

За первое полугодие 2024 года жители региона потратили в заведениях общепита более 20,7 миллиарда рублей. Это на 7,1% больше, чем годом ранее.

По данным Тюменьстата, размер среднего чека на душу населения составил 2,1 тысячи рублей в месяц. В целом в уральском федеральном округе за первые шесть месяцев этого года жители потратили в заведениях общепита 149 миллиардов рублей

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские заведения общепита уличили в нарушении ветеринарного законодательства. В нескольких тюменских кафе, барах и ресторанах сотрудники Россельхознадзора обнаружили мясную продукцию без документов, подтверждающих ее безопасность.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Кафе#Новости тюмени#Тюменьстат#Расходы#Общепит
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