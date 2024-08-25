Миллиарды рублей оставили в кафе и барах тюменцы

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Updated Сегодня, 06:52
По данным Тюменьстата, размер среднего чека на душу населения составил 2,1 тысячи рублей в месяц. В целом в уральском федеральном округе за первые шесть месяцев этого года жители потратили в заведениях общепита 149 миллиардов рублей
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские заведения общепита уличили в нарушении ветеринарного законодательства. В нескольких тюменских кафе, барах и ресторанах сотрудники Россельхознадзора обнаружили мясную продукцию без документов, подтверждающих ее безопасность.