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Posted 24 августа, 04:27

Published 24 августа, 04:27

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

Тюменские школы искусств готовы принять в новому учебном году около 6,5 тысяч ребят

Тюменские школы искусств готовы принять в новому учебном году около 6,5 тысяч ребят

24 августа 2024, 04:27
Фото: Изображение Midjourney
Свыше 6,5 тысяч воспитанников готовы принять детские школы искусств региона в новом учебном году. Об этом накануне рассказали в Информационном центре правительства региона.

Приемку прошли 68 объектов, осуществляющих образовательную деятельность, в составе 28-ми ДШИ и Центра детского творчества. Особое внимание уделено антитеррористической защищенности объектов, пожарной безопасности, оснащенности учебных кабинетов.

Директор Департамента культуры Тюменской области Елена Майер: «В 2024 году будет завершен капитальный ремонт ДХШ имени Митинского в Тюмени. В сентябре в Ново-Патрушево свои двери распахнет новый филиал школы искусств „Гармония“ на 400 обучающихся. Ведется работа с проектной документацией по строительству нового здания ДШИ имени Знаменского с углубленным изучением музыкальных и хореографических дисциплин в Тюмени, в планах — открыть школу в 2027 году».

В 2024-2025 учебном году новые направления появятся:

в Абатской ДШИ — программа в области хореографического искусства «Постановка концертных номеров»;

в Онохинской ДШИ — «Современный танец»;

в Голышмановской ДШИ— дополнительные общеразвивающие программы «Музыкальный фольклор» и «Ансамбль барабанщиц»;

в Боровской ДШИ — программа «Архитектура».

Работа по модернизации инфраструктуры учреждений будет продолжена в 2025–2030 годах в рамках региональной программы «Развитие культуры» и нового нацпроекта «Семья».

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