Тюменские школы искусств готовы принять в новому учебном году около 6,5 тысяч ребят

Posted 24 августа, 04:27
Published 24 августа, 04:27
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Приемку прошли 68 объектов, осуществляющих образовательную деятельность, в составе 28-ми ДШИ и Центра детского творчества. Особое внимание уделено антитеррористической защищенности объектов, пожарной безопасности, оснащенности учебных кабинетов.
Директор Департамента культуры Тюменской области Елена Майер: «В 2024 году будет завершен капитальный ремонт ДХШ имени Митинского в Тюмени. В сентябре в Ново-Патрушево свои двери распахнет новый филиал школы искусств „Гармония“ на 400 обучающихся. Ведется работа с проектной документацией по строительству нового здания ДШИ имени Знаменского с углубленным изучением музыкальных и хореографических дисциплин в Тюмени, в планах — открыть школу в 2027 году».
В 2024-2025 учебном году новые направления появятся:
в Абатской ДШИ — программа в области хореографического искусства «Постановка концертных номеров»;
в Онохинской ДШИ — «Современный танец»;
в Голышмановской ДШИ— дополнительные общеразвивающие программы «Музыкальный фольклор» и «Ансамбль барабанщиц»;
в Боровской ДШИ — программа «Архитектура».
Работа по модернизации инфраструктуры учреждений будет продолжена в 2025–2030 годах в рамках региональной программы «Развитие культуры» и нового нацпроекта «Семья».