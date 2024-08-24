Тюменские школы искусств готовы принять в новому учебном году около 6,5 тысяч ребят

Директор Департамента культуры Тюменской области Елена Майер: «В 2024 году будет завершен капитальный ремонт ДХШ имени Митинского в Тюмени. В сентябре в Ново-Патрушево свои двери распахнет новый филиал школы искусств „Гармония“ на 400 обучающихся. Ведется работа с проектной документацией по строительству нового здания ДШИ имени Знаменского с углубленным изучением музыкальных и хореографических дисциплин в Тюмени, в планах — открыть школу в 2027 году».