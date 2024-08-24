Александр Моор: Тюменская область стала одним из ключевых инвестцентров страны

Губернатор привел наглядные цифры: если на рубеже веков население Тюмени составляло около 500 тысяч человек, то сейчас оно превышает 800 тысяч. Такая динамика развития является ярким свидетельством того, как регион из малозаселенной территории превратился в один из ключевых инвестиционных центров страны.