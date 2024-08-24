Александр Моор: Тюменская область стала одним из ключевых инвестцентров страны

Posted 24 августа, 14:23
Published 24 августа, 14:23
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Как отметил глава региона, особенно яркой эпохой в истории Тюменской области стали 50–80-е годы прошлого века, когда сюда съезжались лучшие специалисты для освоения нефтегазовых месторождений Западной Сибири. Хотя многие из них изначально не были уроженцами этих мест, они стали настоящими земляками и героями региона, внесшими огромный вклад в его развитие.
Конечно, были и непростые периоды, как, например, 90-е годы, когда Тюмень порой называли «столицей деревень». Но за последние 20 с небольшим лет регион совершил мощный рывок вперед. Сейчас областной центр и большинство районных городов кардинально преобразились и стали привлекательными для жизни и ведения бизнеса.
Губернатор привел наглядные цифры: если на рубеже веков население Тюмени составляло около 500 тысяч человек, то сейчас оно превышает 800 тысяч. Такая динамика развития является ярким свидетельством того, как регион из малозаселенной территории превратился в один из ключевых инвестиционных центров страны.
Неслучайно сегодня на тюменской земле проходит авторитетный форум успешных предпринимателей. Регион сумел создать благоприятные условия для ведения бизнеса, что привлекает сюда все новых инвесторов, в том числе из-за рубежа. Очевидно, что трансформация Тюменской области продолжается, и она остается территорией больших возможностей.
Мероприятие организовано в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».