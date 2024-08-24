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Posted 24 августа, 14:23

Published 24 августа, 14:23

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Александр Моор: Тюменская область стала одним из ключевых инвестцентров страны

Александр Моор: Тюменская область стала одним из ключевых инвестцентров страны

24 августа 2024, 14:23
Фото: nashgorod.ru
Тюменская область за годы своего развития прошла интересный путь трансформации инвестиционного климата. Сегодня регион является территорией больших возможностей. Об этом сказал губернатор Александр Моор, выступая на форуме «Слет успешных предпринимателей».
Фото: сайт правительства Тюменской области

Как отметил глава региона, особенно яркой эпохой в истории Тюменской области стали 50–80-е годы прошлого века, когда сюда съезжались лучшие специалисты для освоения нефтегазовых месторождений Западной Сибири. Хотя многие из них изначально не были уроженцами этих мест, они стали настоящими земляками и героями региона, внесшими огромный вклад в его развитие.

Конечно, были и непростые периоды, как, например, 90-е годы, когда Тюмень порой называли «столицей деревень». Но за последние 20 с небольшим лет регион совершил мощный рывок вперед. Сейчас областной центр и большинство районных городов кардинально преобразились и стали привлекательными для жизни и ведения бизнеса.

Губернатор привел наглядные цифры: если на рубеже веков население Тюмени составляло около 500 тысяч человек, то сейчас оно превышает 800 тысяч. Такая динамика развития является ярким свидетельством того, как регион из малозаселенной территории превратился в один из ключевых инвестиционных центров страны.

Неслучайно сегодня на тюменской земле проходит авторитетный форум успешных предпринимателей. Регион сумел создать благоприятные условия для ведения бизнеса, что привлекает сюда все новых инвесторов, в том числе из-за рубежа. Очевидно, что трансформация Тюменской области продолжается, и она остается территорией больших возможностей.

Мероприятие организовано в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

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