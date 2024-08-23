Звезда или нечто большее? К Земле приближается непонятный космический объект

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
О подлетающем небесном теле сообщает портал «Новая Хакасия». Сам объект находится в 400 световых года от Земли, но имеет внушительные размеры. В 30 раз больше нашей планеты.
Удивляет ученых скорость объекта. В галактике крайне редко можно запечатлеть небесные тела, которые летят так быстро. Если это сверхскоростная звезда, то можно предположить, что покинет она Млечный путь через пару миллионов лет. Для космоса — это одно мгновение.
Исследователи предположили, что такую скорость объект обрел за счет разрушения другой галактики или взаимодействия с черной дырой.
Ранее сообщалось о том, что вслед за суперлунием произойдет покрытие Сатурна Луной.