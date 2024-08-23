Звезда или нечто большее? К Земле приближается непонятный космический объект

Удивляет ученых скорость объекта. В галактике крайне редко можно запечатлеть небесные тела, которые летят так быстро. Если это сверхскоростная звезда, то можно предположить, что покинет она Млечный путь через пару миллионов лет. Для космоса — это одно мгновение.