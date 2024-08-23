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Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Звезда или нечто большее? К Земле приближается непонятный космический объект

Звезда или нечто большее? К Земле приближается непонятный космический объект

23 августа 2024, 12:16
Фото: Изображение Midjourney
Со скоростью почти 2 миллиона километров в час к планете приближается неизвестное звездное тело. Ученые не могут понять, что это. Астероид или же еще одна планета?

О подлетающем небесном теле сообщает портал «Новая Хакасия». Сам объект находится в 400 световых года от Земли, но имеет внушительные размеры. В 30 раз больше нашей планеты.

Удивляет ученых скорость объекта. В галактике крайне редко можно запечатлеть небесные тела, которые летят так быстро. Если это сверхскоростная звезда, то можно предположить, что покинет она Млечный путь через пару миллионов лет. Для космоса — это одно мгновение.

Исследователи предположили, что такую скорость объект обрел за счет разрушения другой галактики или взаимодействия с черной дырой.

Ранее сообщалось о том, что вслед за суперлунием произойдет покрытие Сатурна Луной.

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#Александр Смирнов#Космос
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