Жители поселка под Тюменью объединились против гуляющих по улицам хрюшек

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
По поселку свободно гуляют свиньи, коровы и лошади одной из местных жительниц, причиняя вред частному и общественному имуществу.
По словам сельчан, животные портят огороды, уничтожают растения и разоряют клумбы возле подъездов жилых домов. Также местные боятся за своих детей, так как свиньи неоднократно появлялись на детских площадках. Женщина на просьбы быть более внимательной к своему скоту не реагирует. Поэтому жители Богандинского написали петицию.