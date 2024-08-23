Жители поселка под Тюменью объединились против гуляющих по улицам хрюшек

По словам сельчан, животные портят огороды, уничтожают растения и разоряют клумбы возле подъездов жилых домов. Также местные боятся за своих детей, так как свиньи неоднократно появлялись на детских площадках. Женщина на просьбы быть более внимательной к своему скоту не реагирует. Поэтому жители Богандинского написали петицию.