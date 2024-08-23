nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:23

Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Жители поселка под Тюменью объединились против гуляющих по улицам хрюшек

Жители поселка под Тюменью объединились против гуляющих по улицам хрюшек

23 августа 2024, 09:23
Фото: Фото: pxhere.com
Жители поселка Богандинского в Тюменской области, неоднократно жаловались на свиней, свободно гуляющих по улицам. На хрюшек, которые стали своеобразным брендом села даже написали петицию.

По поселку свободно гуляют свиньи, коровы и лошади одной из местных жительниц, причиняя вред частному и общественному имуществу.

По словам сельчан, животные портят огороды, уничтожают растения и разоряют клумбы возле подъездов жилых домов. Также местные боятся за своих детей, так как свиньи неоднократно появлялись на детских площадках. Женщина на просьбы быть более внимательной к своему скоту не реагирует. Поэтому жители Богандинского написали петицию.

Видео: Богандинский на связи | Тюмень // «ВКонтакте»
Читайте также:
Из-за жары в Тюмени вырос спрос на грумингСмертельное любопытство: тюменцам напомнили об опасности открытых окон для питомцевКорма для кошек и собак подорожали в Тюмени за год 80%
#Виктория Загитова#Общество#Видео#Тюмень#Тюменская область#Животные#Новости тюмени#Домашние животные#Поселок Богандинский#Петиции#Петиция#Свиньи
Подпишитесь
Она вернется? Может ли восстановиться уровень воды в тюменской Туре?
Сегодня, 07:23
Смертельная опасность: в Тюмени появились заразные испанские слизни
Сегодня, 06:22
Сила копейки. Тест — сможете ли вы вспомнить цены времен СССР?
Сегодня, 06:03
Кадровый голод! В Тюмени не хватает эскортниц для масштабных мероприятий
Сегодня, 07:40
«Нам за все отдуваться?»: Тюменские курьеры пожаловались на условия работы
Сегодня, 08:58
Открываются новые горизонты: тюменский застройщик ЭНКО приобретает ИНСТЕП
Сегодня, 05:44