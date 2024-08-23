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В Тюмени подрядная организация оставила пешеходный переход без лестницы

«Все для удобства людей»: в Тюмени подрядчик оставил пешеходный переход без лестницы

23 августа 2024, 07:37
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени подрядная организация оставила пешеходный переход без лестницы

Жителей Тюмени возмутило состояние пешеходного перехода через теплотрассу по улице Широтной. По словам горожан, подрядная организация начала ремонт строения, но уже неделю работы не ведутся.
«Еще весной этого года разговаривала с инженером управляющей компании — жаловалась на состояние перехода, разрушенные ступени и дыры в них. Тогда сообщили, что управе Восточного административного округа о данной проблеме известно. Планировали выделить деньги на ремонт. В итоги денежные средства выделили, но только спустя полгода и только на часть ремонтных работ», — рассказала «Нашему Городу» местная жительница.
Видео: nashgorod.ru

По словам тюменки, не так давно подрядчик демонтировал лестницу пешеходного перехода, оставив для прохода лишь по узкий пандус, по которому проблематично пройти с коляской. Однако уже неделю работы по ремонту строения не ведутся.

«Все для удобства людей», — посетовала горожанка.

Между тем, в администрации Тюмени заверили, что на данный момент подрядная организация ведет работу по устройству новой конструкции. Согласно контракту, ремонт должен быть завершен до 31 августа.

«Вопрос своевременного завершения работ находится на контроле у руководителя управы», — подчеркнули в мэрии.

Ранее «Наш Город» писал, что пациенты урологического отделения ОКБ №2 пожаловались на условия пребывания в больнице. Горожане отметили, что из-за дефицита мест в палатах больных размещают в коридорах, а на весь этаж работает только один туалет.

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