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В Волгоградской области заключенные-исламисты захватили заложников

В Волгоградской области заключенные-исламисты захватили заложников: что известно?

23 августа 2024, 11:13
Фото: 1MI

В Волгоградской области заключенные-исламисты захватили заложников

В исправительной колонии №19 в Волгоградской области заключенные захватили несколько человек. Есть погибшие. Что происходит сейчас?

Сегодня, 23 августа, во время заседания дисциплинарной комиссии в ИК-19 Волгоградской области несколько заключенных захватили заложников. По предварительным данным, напавшие заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена в России).

Предварительно известно, что в результате захвата заложников погибли три человека. Двоим удалось сбежать от захватчиков. Среди них один сотрудник колонии и один заключенный. Они госпитализированы в медицинское учреждение.

Сейчас проводятся мероприятия по освобождению заложников. Для проведения проверки в Волгоградскую область выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН. Было возбуждено уголовное дело по статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительных учреждений, уточнили в СК.

Преступники выдвинули требования — вертолет и два миллиона долларов. Сообщается, что захватчики требуют посадить вертолет на территорию колонии, а деньги уже должны быть на борту. В случае преследования вертолета они обещали расправиться с заложниками.

В ближайшее время для переговоров с преступниками привезут муллу из Волгоградской мечети. Ехать ему еще примерно полтора часа.

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