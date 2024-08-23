В Волгоградской области заключенные-исламисты захватили заложников: что известно?

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Сегодня, 23 августа, во время заседания дисциплинарной комиссии в ИК-19 Волгоградской области несколько заключенных захватили заложников. По предварительным данным, напавшие заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена в России).
Предварительно известно, что в результате захвата заложников погибли три человека. Двоим удалось сбежать от захватчиков. Среди них один сотрудник колонии и один заключенный. Они госпитализированы в медицинское учреждение.
Сейчас проводятся мероприятия по освобождению заложников. Для проведения проверки в Волгоградскую область выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН. Было возбуждено уголовное дело по статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительных учреждений, уточнили в СК.
Преступники выдвинули требования — вертолет и два миллиона долларов. Сообщается, что захватчики требуют посадить вертолет на территорию колонии, а деньги уже должны быть на борту. В случае преследования вертолета они обещали расправиться с заложниками.
В ближайшее время для переговоров с преступниками привезут муллу из Волгоградской мечети. Ехать ему еще примерно полтора часа.
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