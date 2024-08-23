В Волгоградской области заключенные-исламисты захватили заложников: что известно?

Сегодня, 23 августа, во время заседания дисциплинарной комиссии в ИК-19 Волгоградской области несколько заключенных захватили заложников. По предварительным данным, напавшие заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена в России).