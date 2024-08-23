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Posted 23 августа, 12:23

Published 23 августа, 12:23

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

В Тюменской области 100% школ готовы к новому учебному году

В Тюменской области 100% школ готовы к новому учебному году

23 августа 2024, 12:23
Фото: Изображение Midjourney
Все школы Тюменской области полностью готовы к началу нового учебного года. Об этом было сказано на заседании в правительстве региона, которое провел губернатор Александр Моор.

В этом учебном году в школы региона пойдут 257 тысяч учеников, из них 25,5 тысячи — это первоклассники.

В целом на подготовку к учебному году из регионального бюджета было направлено свыше 16,7 млрд рублей. Капитальный ремонт провели в 39 зданиях, текущий — в 180.

«Количество учеников по-прежнему увеличивается, поэтому мы продолжаем развивать сеть образовательных учреждений. К концу года планируем завершить строительство школы на 1 101 место в Тюмени в микрорайоне Мелиораторов», — отметил глава региона.

Во всех образовательных учреждениях проверены технические средства охраны. С 29 по 30 августа состоятся единые учения для персонала.

Строительство и реконструкция объектов ведется в рамках реализации национального проекта «Образование».

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