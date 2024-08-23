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Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:21

Updated Сегодня, 12:21

В Тюмени увеличат количество автобусов на популярных рейсах — когда?

В Тюмени увеличат количество автобусов на популярных рейсах — когда?

23 августа 2024, 12:19
Фото: 1MI
С первого дня осени в Тюмени будет увеличено количество автобусов на некоторых маршрутах. В связи с этим сократится время ожидания общественного транспорта, предупредили в администрации города.

Больше автобусов запустят в районе Мыса в Тюмени, отметили в администрации города. Количество транспорта увеличится и на других маршрутах.

Стоит добавить, что общественный транспорт переходит на зимний период работы.

— Также с учетом начала учебного года планируется увеличение выпуска автобусов на маршрутах, обслуживающих район ЖК Звездный городок, что послужит уменьшению времени ожидания автобусов на остановках, — проинформировали в мэрии Тюмени.
Тюменцы пожаловались на давку в автобусах
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Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцы пожаловались на давку в автобусах.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Автобусы#Новости тюмени#Водители автобусов
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