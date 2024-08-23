В Тюмени увеличат количество автобусов на популярных рейсах — когда?

Posted 23 августа 2024, 12:19
Published 23 августа 2024, 12:19
Modified 23 августа 2024, 12:21
Updated 23 августа 2024, 12:21
Больше автобусов запустят в районе Мыса в Тюмени, отметили в администрации города. Количество транспорта увеличится и на других маршрутах.
Стоит добавить, что общественный транспорт переходит на зимний период работы.
— Также с учетом начала учебного года планируется увеличение выпуска автобусов на маршрутах, обслуживающих район ЖК Звездный городок, что послужит уменьшению времени ожидания автобусов на остановках, — проинформировали в мэрии Тюмени.