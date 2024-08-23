В Тюмени на 11% взлетел спрос на услуги производственных компаний

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Согласно актуальным данным пресс-службы сервиса, в России по сравнению с июлем 2024 года предложение на рынке продажи производственных помещений выросло на 6 процентов. Во многих российских городах наблюдается положительная динамика.
Самый большой выбор площадей под производство был в Тюмени и других крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Самаре.
Что касается сегмента аренды производственных помещений, то предложение за месяц выросло на 7%, а спрос — на 11%. Цены на долгосрочную аренду производственных помещений в среднем по стране сократились на 7%.
Динамика роста спроса и предложения на производственные услуги за месяц в Тюмени равняется 3 процентам, указано в таблице сервиса.
Вырос также спрос на услуги производственных компаний. Россияне чаще стали интересоваться работой станков с ЧПУ, токарными услугами, резкой стекла, пескоструйной обработкой, сваркой и покраской.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюменской области вырос спрос на покупку загородных домов с бассейнами.