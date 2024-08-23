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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

В Тюмени на 11% взлетел спрос на услуги производственных компаний

В Тюмени на 11% взлетел спрос на услуги производственных компаний

23 августа 2024, 13:08
Фото: Изображение Midjourney
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито», в Тюмени за месяц количество объявлений о покупке производственных помещений выросло в 2,2 раза, а спрос на услуги таких компаний и мастеров — на 11 процентов.

Согласно актуальным данным пресс-службы сервиса, в России по сравнению с июлем 2024 года предложение на рынке продажи производственных помещений выросло на 6 процентов. Во многих российских городах наблюдается положительная динамика.

Самый большой выбор площадей под производство был в Тюмени и других крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Самаре.

Что касается сегмента аренды производственных помещений, то предложение за месяц выросло на 7%, а спрос — на 11%. Цены на долгосрочную аренду производственных помещений в среднем по стране сократились на 7%.

Динамика роста спроса и предложения на производственные услуги за месяц в Тюмени равняется 3 процентам, указано в таблице сервиса.

Вырос также спрос на услуги производственных компаний. Россияне чаще стали интересоваться работой станков с ЧПУ, токарными услугами, резкой стекла, пескоструйной обработкой, сваркой и покраской.

В Тюменской области вырос спрос на покупку загородных домов с бассейнами
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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюменской области вырос спрос на покупку загородных домов с бассейнами.

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