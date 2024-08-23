Тюменская служба занятости проконсультирует подростков по трудовым вопросам

Posted 23 августа, 12:41
Published 23 августа, 12:41
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Свои вопросы школьники, студенты или их законные представители могут задать по телефонам (3452) 42-61-11 или 42-63-48 в период с 26 августа по 16 сентября 2024 года в будние дни с 9:00 до 18:00 часов.
Специалисты дадут правовую консультацию по услугам службы занятости, трудоустройству несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время, в том числе и по постановке на регистрационный учет в центр занятости.
Кроме этого специалисты службы занятости проводят консультации в своих официальных пабликах в соцсетях.