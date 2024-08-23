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Posted 23 августа, 12:41

Published 23 августа, 12:41

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

Тюменская служба занятости проконсультирует подростков по трудовым вопросам

Тюменская служба занятости проконсультирует подростков по трудовым вопросам

23 августа 2024, 12:41
Фото: 1MI
Накануне Дня знаний в департаменте труда и занятости населения Тюменской области организована работа телефонов «горячей линии». Специалисты ведомства окажут подросткам консультационную помощь по вопросам трудоустройства.

Свои вопросы школьники, студенты или их законные представители могут задать по телефонам (3452) 42-61-11 или 42-63-48 в период с 26 августа по 16 сентября 2024 года в будние дни с 9:00 до 18:00 часов.

Специалисты дадут правовую консультацию по услугам службы занятости, трудоустройству несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время, в том числе и по постановке на регистрационный учет в центр занятости.

Кроме этого специалисты службы занятости проводят консультации в своих официальных пабликах в соцсетях.

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