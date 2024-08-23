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Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

Тюмень наводнили опасные слизни, а известный строитель погиб в ДТП

Тюмень наводнили опасные слизни, а известный строитель погиб в ДТП

23 августа 2024, 13:56
Фото: 1MI
В Тюмени появилась смертельная напасть — опасные испанские слизни. А глава одного из районов поверил лжегубернатору, переведя ему деньги. Кроме того выяснилось, что на рынке эскорта в городе — кадровый голод.
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Нашествие паразитов

В Тюмени местные жители заметили опасных испанских слизней. Они питаются растительностью, но опасны для людей и животных. Дело в том, что они переносят опасных паразитов, поэтому руками их лучше не трогать.

Животные могут при поедании такого слизня серьезно заболеть и даже умереть.

Смертельная опасность: в Тюмени появились заразные испанские слизни
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Попался на удочку

В Тюменской область глава Исетского района попался на уловку мошенников. Ему позвонил аферист и представился работником приемной губернатора региона. Его попросили перевести на счета несколько миллионов, что он и сделал.

Вернуть деньги глава района не смог и обратился в полицию.

Лишился миллионов: глава района в Тюменской области поверил просьбе лже-губернатора
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Погиб в аварии

После полученных в результате ДТП травм в Тюмени скончался почетный строитель города, гендиректор ООО «Тюменская строительная компания» Михаил Родин.

В Тюмень приехал строитель в семидесятых, где трудился штукатуром, маляром, а позже — инженером. Награжден медалью «За развитие и освоение недр Тюменского нефтегазового комплекса». Возглавлял компанию «Тюменская строительная компания» еще с девяностых.

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Опозорил честь мундира

На Тюменского полицейского завели уголовное дело за создание канала для миграции. Он за деньги помогал мигрантам находиться на территории страны, находясь в сговоре с двумя другими жителями региона.

Если вина полицейского подтвердится, его уволят из органов и отправят под суд.

На тюменского полицейского завели дело за организацию канала нелегальной миграции
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Некому обслуживать

В Тюмени наблюдается кадровые голод в эскорт-агентствах. Как рассказали в одной из компаний, из-за скорого проведения массовых мероприятий в городе, спрос увеличился в разы. Сопровождающих не хватает на всех. Некоторые владельцы салонов решили поднять цены, чтобы отсеять часть клиентов.

Некоторых сотрудниц агентства сразу бронируют на несколько суток, но также заказчики иногда и на одного клиента заказывают по несколько моделей — одна девушка на каждый день мероприятия, из-за чего на другие мероприятия не может выехать сразу несколько работниц.

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