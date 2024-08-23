Тюмень наводнили опасные слизни, а известный строитель погиб в ДТП

Некоторых сотрудниц агентства сразу бронируют на несколько суток, но также заказчики иногда и на одного клиента заказывают по несколько моделей — одна девушка на каждый день мероприятия, из-за чего на другие мероприятия не может выехать сразу несколько работниц.