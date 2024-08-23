Тюмень наводнили опасные слизни, а известный строитель погиб в ДТП

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
В Тюмени местные жители заметили опасных испанских слизней. Они питаются растительностью, но опасны для людей и животных. Дело в том, что они переносят опасных паразитов, поэтому руками их лучше не трогать.
Животные могут при поедании такого слизня серьезно заболеть и даже умереть.
В Тюменской область глава Исетского района попался на уловку мошенников. Ему позвонил аферист и представился работником приемной губернатора региона. Его попросили перевести на счета несколько миллионов, что он и сделал.
Вернуть деньги глава района не смог и обратился в полицию.
После полученных в результате ДТП травм в Тюмени скончался почетный строитель города, гендиректор ООО «Тюменская строительная компания» Михаил Родин.
В Тюмень приехал строитель в семидесятых, где трудился штукатуром, маляром, а позже — инженером. Награжден медалью «За развитие и освоение недр Тюменского нефтегазового комплекса». Возглавлял компанию «Тюменская строительная компания» еще с девяностых.
На Тюменского полицейского завели уголовное дело за создание канала для миграции. Он за деньги помогал мигрантам находиться на территории страны, находясь в сговоре с двумя другими жителями региона.
Если вина полицейского подтвердится, его уволят из органов и отправят под суд.
В Тюмени наблюдается кадровые голод в эскорт-агентствах. Как рассказали в одной из компаний, из-за скорого проведения массовых мероприятий в городе, спрос увеличился в разы. Сопровождающих не хватает на всех. Некоторые владельцы салонов решили поднять цены, чтобы отсеять часть клиентов.
Некоторых сотрудниц агентства сразу бронируют на несколько суток, но также заказчики иногда и на одного клиента заказывают по несколько моделей — одна девушка на каждый день мероприятия, из-за чего на другие мероприятия не может выехать сразу несколько работниц.