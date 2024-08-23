СУЭНКО устранили более 2 тысяч засоров на сетях канализации Тобольска и Заводоуковска

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
В ходе промывки коллекторов специалисты компании обнаруживают различный мусор, препятствующий движению стоков. После этапа очистки в обязательном порядке проводится телеинспекция систем водоотведения, выявляющая оставшиеся загрязнения и текущее состояние трубопроводов.
В настоящее время работы по прочистке сетей канализации идут одновременно на нескольких участках:
Кроме того, работы по промывке и телеинспекции запланированы в поселке Демьянка. Здесь коллектор прочистят на участке улицы Строительная — Лесная.
К сожалению, из-за недопустимых действий некоторых жителей страдают и добропорядочные граждане, соблюдающие правила пользования системой водоотведения. Напоминаем, что нельзя сбрасывать в унитаз средства личной гигиены, наполнитель для кошачьего туалета, бытовой мусор, подгузники, тряпки и влажные салфетки, растворители, строительный мусор, остатки пищи, картонный цилиндр туалетной бумаги и предметы одежды. Все это приводит к засорам как на внутренних, так и внешних сетях канализации, затоплению подвалов и вытеканию стоков из переполненных колодцев на поверхность, — уточнили в компании.
Промывка систем водоотведения является важным элементом производственной программы СУЭНКО для обеспечения эффективной работы коллекторов в городах присутствия.
Отметим, «Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей. В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет более 41 тысячи километров, а на балансе находится почти 11 тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц — свыше 198 тысяч.
В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения компания обслуживает в общей сложности более 1 тысячи километров сетей, 18 водозаборов, 150 котельных, 9 водоочистных сооружений и 3 очистных сооружения канализации. При этом компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. Например, в Тюмени уже установлено 7 электрозарядных станций. Корпоративный парк СУЭНКО пополнили 3 электромобиля.