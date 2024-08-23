СУЭНКО устранили более 2 тысяч засоров на сетях канализации Тобольска и Заводоуковска

В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения компания обслуживает в общей сложности более 1 тысячи километров сетей, 18 водозаборов, 150 котельных, 9 водоочистных сооружений и 3 очистных сооружения канализации. При этом компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. Например, в Тюмени уже установлено 7 электрозарядных станций. Корпоративный парк СУЭНКО пополнили 3 электромобиля.