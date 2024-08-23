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СУЭНКО устранили более 2 тысяч засоров на сетях канализации Тобольска и Заводоуковска

СУЭНКО устранили более 2 тысяч засоров на сетях канализации Тобольска и Заводоуковска

23 августа 2024, 05:16
Фото: СУЭНКО
С начала 2024 года силами сотрудников СУЭНКО и подрядных организаций в Тобольске и Заводоуковске было устранено свыше 2 тысяч засоров на сетях канализации.

В ходе промывки коллекторов специалисты компании обнаруживают различный мусор, препятствующий движению стоков. После этапа очистки в обязательном порядке проводится телеинспекция систем водоотведения, выявляющая оставшиеся загрязнения и текущее состояние трубопроводов.

В настоящее время работы по прочистке сетей канализации идут одновременно на нескольких участках:

  • В Тобольске — на коллекторе диаметром 600 мм вдоль улицы Знаменского. В городе уже завершена промывка канализационных сетей диаметром 200 мм в 4 и 8 микрорайонах на сетях диаметром 300 — 400 мм. Общая длина промываемых сетей составляет практически километр;
  • В Заводоуковске — на сетях диаметром от 200 до 400 мм на улицах Декабристов, Мелиораторов, Заводской, Революционной, Шоссейной, а также в районе КНС № 4 и КНС № 5, на переулке Садовом и улице Зеленой. Общая длина промываемых коллекторов составляет 2,3 км.

Кроме того, работы по промывке и телеинспекции запланированы в поселке Демьянка. Здесь коллектор прочистят на участке улицы Строительная — Лесная.

К сожалению, из-за недопустимых действий некоторых жителей страдают и добропорядочные граждане, соблюдающие правила пользования системой водоотведения. Напоминаем, что нельзя сбрасывать в унитаз средства личной гигиены, наполнитель для кошачьего туалета, бытовой мусор, подгузники, тряпки и влажные салфетки, растворители, строительный мусор, остатки пищи, картонный цилиндр туалетной бумаги и предметы одежды. Все это приводит к засорам как на внутренних, так и внешних сетях канализации, затоплению подвалов и вытеканию стоков из переполненных колодцев на поверхность, — уточнили в компании.

Промывка систем водоотведения является важным элементом производственной программы СУЭНКО для обеспечения эффективной работы коллекторов в городах присутствия.

Отметим, «Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей. В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет более 41 тысячи километров, а на балансе находится почти 11 тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц — свыше 198 тысяч.

В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения компания обслуживает в общей сложности более 1 тысячи километров сетей, 18 водозаборов, 150 котельных, 9 водоочистных сооружений и 3 очистных сооружения канализации. При этом компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. Например, в Тюмени уже установлено 7 электрозарядных станций. Корпоративный парк СУЭНКО пополнили 3 электромобиля.

#Тюменская область#Тобольск#Водоснабжение#СУЭНКО#Канализация#Заводоуковск#Электроэнергетика#Водоотведение#Тепло
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