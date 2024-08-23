«Росводоканал Тюмень» организовал праздник для детей из центра «Дзержинец»

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Волонтеры компании подготовили специальную программу, рассчитанную на учащихся с первого по пятый классы.
Дружба волонтеров водоканала с центром «Дзержинец» продолжается уже восемь лет. Каждый год наши сотрудники собирают средства на школьные принадлежности и угощения. Мы всегда ждем этой встречи, потому что чувствуем обратную связь. Эти дети больше других нуждаются во внимании и заботе, — рассказала волонтер «Росводоканал Тюмень» Анастасия Добрынина.
Юные участники праздника с удовольствием общались с ростовой куклой Каплей, выполняли творческие задания ведущих праздника и украшали себя в специально созданной бьюти-зоне.
Детям очень нравится мероприятие. Спасибо за праздник и нужные подарки, — поблагодарила организаторов многодетная мама Татьяна Зайцева.
Специалист центра внешкольной работы «Дзержинец» Мунис Мустафаев убежден, что внимание волонтеров очень важно для детей:
«Чтобы дети с хорошим настроением начали новый учебный год, их нужно эмоционально настроить».
Планируется, что очередная встреча активистов «Росводоканал Тюмень» с воспитанниками центра «Дзержинец» пройдет в конце декабря этого года. Сотрудники предприятия собираются устроить ребятам предновогодний праздник, который также не обойдется без подарков.
Отметим, предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7,2 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тихорецке, Томске, Тюмени и Тюменском районе. Ежегодно специалисты предприятия подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 650 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 24 тысячи км водопроводных и канализационных сетей. На долю Росводоканала приходится 30% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами.
Предприятие обслуживает более 3,5 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения в Тюменской агломерации. 80% водопроводных труб выполнены из современных полимерных материалов. За последние 5 лет удалось на 60% снизить число повреждений сетей и на 55% уменьшить количество аварийных отключений воды. Кроме того, «Росводоканал» следует международным принципам ESG. Так, с 2010 по 2023 годы на природоохранную деятельность было направлено свыше 6,1 миллиардов рублей.