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Постоянные пробки: названы самые загруженные участки дорог в Тюмени

Постоянные пробки: названы самые загруженные участки дорог в Тюмени

23 августа 2024, 13:38
Фото: 1MI
Названы самые загруженные участки дорог в нашем городе. Список приведен в «Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры города Тюмени до 2040 года».

Самыми загруженными в Тюмени признали:

  • путепроводы через железную дорогу на улицах Пермякова, Мориса Тореза и Монтажников;
  • участок объездной дороги (от Московского тракта до Авторемонтной);
  • участки Старотобольского тракта, улиц Закалужской, Дружбы;
  • перекрестки улиц Пермякова и Широтной, Монтажников и Широтная, Республики и Профсоюзной, Профсоюзной и 50 лет Октября.

На вышеуказанных участках автомобильных дорог интенсивность движения легковушек превышает 2500 машин в час. При этом средняя скорость движения по Тюмени сегодня составляет порядка 40 километров в час без учета задержек на узлах сети.

В Тюмени увеличат количество автобусов на популярных рейсах — когда?
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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени увеличат количество автобусов на популярных рейсах. В связи с этим сократится время ожидания общественного транспорта.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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