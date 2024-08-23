Постоянные пробки: названы самые загруженные участки дорог в Тюмени

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
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Самыми загруженными в Тюмени признали:
На вышеуказанных участках автомобильных дорог интенсивность движения легковушек превышает 2500 машин в час. При этом средняя скорость движения по Тюмени сегодня составляет порядка 40 километров в час без учета задержек на узлах сети.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени увеличат количество автобусов на популярных рейсах. В связи с этим сократится время ожидания общественного транспорта.