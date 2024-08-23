Открываются новые горизонты: тюменский застройщик ЭНКО приобретает ИНСТЕП

Проясним, что ИНСТЕП на рынке недвижимости с 2012 года, основные территории присутствия — Воронежская, Липецкая и Курская области. Только за прошлый год этот девелопер ввел в эксплуатацию 99 869 м² жилья, а в настоящее время реализует проекты общей площадью 277 480 м² и имеет земельный банк в районе 1 000 000 м². ИНСТЕП в рейтинге застройщиков Российской Федерации занимает 65-е место.