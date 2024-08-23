Открываются новые горизонты: тюменский застройщик ЭНКО приобретает ИНСТЕП

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Сила в объединении
Сумма сделки пока не раскрывается, однако генеральный директор ЭНКО Елена Низамова отмечает, что покупка активов ИНСТЕП позволит путем объединения инновационных решений создать максимально комфортные условия для жизни клиентов.
«Приобретение активов ИНСТЕП — это не только расширение нашего влияния на девелоперском рынке России, но и уникальная возможность масштабирования высоких стандартов качества в новых для нас регионах», — подчеркнула Елена Низамова.
Проясним, что ИНСТЕП на рынке недвижимости с 2012 года, основные территории присутствия — Воронежская, Липецкая и Курская области. Только за прошлый год этот девелопер ввел в эксплуатацию 99 869 м² жилья, а в настоящее время реализует проекты общей площадью 277 480 м² и имеет земельный банк в районе 1 000 000 м². ИНСТЕП в рейтинге застройщиков Российской Федерации занимает 65-е место.
При том ЭНКО в том же рейтинге пока располагается на 39-м месте. Текущий объем строительства составляет 373 614 м², а земельный банк — 4 970 000 м². Но положение девелопера еще укрепится за счет увеличения земельного банка, объемов строительства и ввода, а также новых качеств продукта и развития экосистемы.
В новые регионы — к новому уровню комфорта
Стоит отметить, что в 2022 году ЭНКО начала активную региональную экспансию, девелопер приобрел земельный банк в Свердловской области, Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Татарстан. Теперь, с приобретением ИНСТЕП, ЭНКО расширяет свое присутствие до семи регионов, что и способствует росту ее позиций в числе ТОП-25 крупнейших застройщиков России.
Сейчас, когда сделка уже проведена, компания ЭНКО может приступить к реализации намеченных целей сотрудничества, которые включают: выход в новые регионы, увеличение земельного банка и финансовых показателей, а также соответствующий рост привлекательности возводимых объектов.
«Также среди ключевых целей сотрудничества можно назвать появление проектных институтов, заводов ЖКБ и генподрядчика, а также усиление кадрового состава и управленческой команды», — рассказал Игорь Сливкин, заместитель генерального директора по правовым вопросам ЭНКО.
Сейчас компании планируют объединить лучшие практики ведения девелоперского бизнеса, лучшие качества продукта для максимального соответствия требованиям потребителя, в том числе на территории Тюменской области.
Трансформация девелоперского рынка
Значимость сделки отметили и акционеры ИНСТЕП, подчеркнув, что российский девелоперский рынок вступает в новый масштабный цикл, требующий значительных финансовых ресурсов и стратегического партнерства с крупнейшими финансовыми институтами страны.
«В условиях экономической турбулентности и ужесточения потребительских требований к продукту, стратегическое партнерство ЭНКО и Сбера откроет новые горизонты для роста и устойчивого развития совместной компании», — сообщил заместитель генерального директора — стратегический финансовый директор Максим Левинов
По данным аналитиков рынка недвижимости, приход нового стратегического инвестора окажет существенное влияние на трансформацию девелоперского рынка в регионах присутствия ИНСТЕП.
Бесспорно, сделка стала знаковым событием российского рынка недвижимости. К тому же такой формат сотрудничества подтверждает магистральный трек на консолидацию активов региональных застройщиков на фоне растущей конкуренции и изменения рыночной конъюнктуры.