Куда сходить в Тюмени: топ-места для семейного отдыха в августе и сентябре

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Вопрос о том, куда сходить в Тюмени в августе и сентябре 2024 года, легко решается благодаря множеству культурных мероприятий. Одним из событий станет «Вечер русской музыки» (6+), который пройдет в музее «Усадьба Колокольниковых» 24 августа. Если вы ищете, куда сходить летом, этот фестиваль будет отличным выбором.
С детьми постарше можно сходить в Тюменский драматический театр на концерт Kickin' Jass Orchestra (16+). Джаз и новоорлеанский стиль в исполнении Екатеринбургского диксиленд-оркестра.
Тем, кто интересуется, куда можно сходить в Тюмени для знакомства с культурой, стоит посетить выставки в Тюменском областном музее изобразительных искусств (0+). В августе и сентябре здесь будут проходить следующие выставки:
Эти мероприятия станут отличным решением, куда сходить в Тюмени, если вас интересуют история и искусство.
Если вы думаете, куда сходить в Тюмени для приятного времяпрепровождения на свежем воздухе, обратите внимание на центральные парки города. Центральный парк культуры и отдыха, парк Заречный и экопарк предлагают разнообразные активности для всей семьи. Эти парки являются отличным выбором для тех, кто ищет куда можно сходить в Тюмени с детьми или просто провести время на природе.
Для тех, кто задается вопросом, куда можно сходить для активного отдыха, Тюмень предлагает велотуры, каякинг и сапбординг. Кроме того, 24–25 августа также состоится чемпионат области по ездовому спорту (0+) в деревне Криводаново, где можно будет увидеть соревнования спортивных пар из различных городов.
Любители вкусной еды могут задаться вопросом, куда можно сходить в Тюмени, чтобы попробовать сезонные блюда. В ресторанах в этот период предлагают традиционные блюда русской и сибирской кухни, что делает их идеальными для посещения в конце лета и начале осени. Если вы думаете, куда сходить в Тюмени, чтобы насладиться гастрономическим туризмом, местные рестораны станут отличным выбором.
24 и 25 августа 2024 года пройдет большой гастрономический фестиваль для всей семьи «Фуд-парк фест» (0+) в ТРК ЛЕТО, где можно попробовать различные блюда и напитки. Если вы ищете, куда сходить 2024 года для знакомства с гастрономическими традициями Тюмени, это мероприятие обязательно стоит посетить.
Для семей с детьми важно знать, куда можно сходить в Тюмени с детьми. 24 августа можно посетить игровую программу «Символы моей страны» (0+) в Музейном комплексе им. Словцова, а 25 августа— экскурсию «По следам Ф. С. Колмогорова» (0+) в центре татарской культуры. Если вы думаете, куда сходить с детьми, эти мероприятия станут отличным выбором.
Также 24 августа с детьми можно сходить на выставку «Всенародная запись в кружки» (0+) на Цветном бульваре, выставочное пространство «Улетная точка». Там посетители смогут записаться в различные кружки и секции.
Если вы ищете, куда сходить в Тюмени с детьми для приятной прогулки на природе, рассмотрите возможность посетить зоопарк в Сосновом бору. Это место является отличным вариантом для семейного отдыха и решением вопроса, куда сходить с детьми на выходных.
Кроме того, вы можете совместить приятное с полезным и сходить с детьми на школьную ярмарку, если вы на ней еще не были. Она работает до 31 августа, находится по улице Севастопольской-12.
Поход всей семьей можно также запланировать на «Речной порт» на Госпаровской-31. Там планируется проведение ярмарка местных брендов и изделий ручной работы Солянка Маркет (0+).
Сентябрьская природа Тюмени поражает своей красотой, и если вы думаете, куда сходить в начале осени, то для наблюдения за осенними пейзажами, вы можете отправиться на только в Сосновый бор, но и посетить экопарк «Затюменский» с пешеходными трассами и лесопарк имени Ю. А. Гагарина. Эти места идеально подходят для тех, кто ищет, куда сходить в Тюмени с детьми, вдвоем или всей семьей в сентябре для наслаждения природными красотами.
Если вы интересуетесь, куда сходить 2024 года для участия в сборе урожая, фермерские рынки и экскурсии на фермы вокруг Тюмени будут отличным выбором. Ярмарка урожая «Осенний сад и огород», которая пройдет с 11 по 15 сентября по адресу Севастопольская-12, станет прекрасной возможностью приобрести свежие продукты и насладиться атмосферой осени.
Тюмень предлагает множество интересных мероприятий и мест для посещения в августе и сентябре 2024 года. Независимо от того, планируете ли вы отдых в одиночку, с семьей или друзьями, вы всегда сможете найти куда сходить в Тюмени, чтобы получить яркие впечатления и насладиться отдыхом. Будь то культурные события, семейные прогулки или гастрономические удовольствия, Тюмень предложит вам массу вариантов для незабываемого отдыха.