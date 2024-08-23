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Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

Куда сходить в Тюмени: топ-места для семейного отдыха в августе и сентябре

Куда сходить в Тюмени: топ-места для семейного отдыха в августе и сентябре

23 августа 2024, 14:42
Фото: 1MI
Куда сходить в Тюмени: топ-места для семейного отдыха в августе и сентябре
Тюмень, старейший город Сибири, является прекрасным местом для отдыха в конце лета и начале осени. Многие задаются вопросом, куда сходить в Тюмени в этот период, чтобы насладиться всеми ее красотами и культурными событиями. В данной статье мы расскажем, куда можно сходить в августе и сентябре-2024.

Культурные мероприятия

Фестивали и концерты

Вопрос о том, куда сходить в Тюмени в августе и сентябре 2024 года, легко решается благодаря множеству культурных мероприятий. Одним из событий станет «Вечер русской музыки» (6+), который пройдет в музее «Усадьба Колокольниковых» 24 августа. Если вы ищете, куда сходить летом, этот фестиваль будет отличным выбором.

С детьми постарше можно сходить в Тюменский драматический театр на концерт Kickin' Jass Orchestra (16+). Джаз и новоорлеанский стиль в исполнении Екатеринбургского диксиленд-оркестра.

Выставки и музеи

Тем, кто интересуется, куда можно сходить в Тюмени для знакомства с культурой, стоит посетить выставки в Тюменском областном музее изобразительных искусств (0+). В августе и сентябре здесь будут проходить следующие выставки:

  • Русское искусство XVIII-нач. XX вв.
  • Современное искусство России
  • Древнерусское искусство
  • Народное искусство Тюменской области
  • Традиционное и изобразительное искусство коренных народов обского Севера
  • Тобольская художественная резьба по кости

Эти мероприятия станут отличным решением, куда сходить в Тюмени, если вас интересуют история и искусство.

С детьми постарше можно сходить в Тюменский драматический театр на концерт Kickin' Jass Orchestra (16+)С детьми постарше можно сходить в Тюменский драматический театр на концерт Kickin' Jass Orchestra (16+)
С детьми постарше можно сходить в Тюменский драматический театр на концерт Kickin' Jass Orchestra (16+)
Фото: 1MI

Развлекательные мероприятия

Парки и зоны отдыха

Если вы думаете, куда сходить в Тюмени для приятного времяпрепровождения на свежем воздухе, обратите внимание на центральные парки города. Центральный парк культуры и отдыха, парк Заречный и экопарк предлагают разнообразные активности для всей семьи. Эти парки являются отличным выбором для тех, кто ищет куда можно сходить в Тюмени с детьми или просто провести время на природе.

Активный отдых

Для тех, кто задается вопросом, куда можно сходить для активного отдыха, Тюмень предлагает велотуры, каякинг и сапбординг. Кроме того, 24–25 августа также состоится чемпионат области по ездовому спорту (0+) в деревне Криводаново, где можно будет увидеть соревнования спортивных пар из различных городов.

Если вы думаете, куда сходить в Тюмени для приятного времяпрепровождения на свежем воздухе, обратите внимание на центральные парки городаЕсли вы думаете, куда сходить в Тюмени для приятного времяпрепровождения на свежем воздухе, обратите внимание на центральные парки города
Если вы думаете, куда сходить в Тюмени для приятного времяпрепровождения на свежем воздухе, обратите внимание на центральные парки города
Фото: 1MI

Гастрономический туризм

Рестораны и кафе

Любители вкусной еды могут задаться вопросом, куда можно сходить в Тюмени, чтобы попробовать сезонные блюда. В ресторанах в этот период предлагают традиционные блюда русской и сибирской кухни, что делает их идеальными для посещения в конце лета и начале осени. Если вы думаете, куда сходить в Тюмени, чтобы насладиться гастрономическим туризмом, местные рестораны станут отличным выбором.

Гастрономические фестивали

24 и 25 августа 2024 года пройдет большой гастрономический фестиваль для всей семьи «Фуд-парк фест» (0+) в ТРК ЛЕТО, где можно попробовать различные блюда и напитки. Если вы ищете, куда сходить 2024 года для знакомства с гастрономическими традициями Тюмени, это мероприятие обязательно стоит посетить.

24 и 25 августа 2024 года пройдет большой гастрономический фестиваль для всей семьи «Фуд-парк фест» (0+)24 и 25 августа 2024 года пройдет большой гастрономический фестиваль для всей семьи «Фуд-парк фест» (0+)
24 и 25 августа 2024 года пройдет большой гастрономический фестиваль для всей семьи «Фуд-парк фест» (0+)
Фото: 1MI

События для всей семьи

Мероприятия для детей

Для семей с детьми важно знать, куда можно сходить в Тюмени с детьми. 24 августа можно посетить игровую программу «Символы моей страны» (0+) в Музейном комплексе им. Словцова, а 25 августа— экскурсию «По следам Ф. С. Колмогорова» (0+) в центре татарской культуры. Если вы думаете, куда сходить с детьми, эти мероприятия станут отличным выбором.

Также 24 августа с детьми можно сходить на выставку «Всенародная запись в кружки» (0+) на Цветном бульваре, выставочное пространство «Улетная точка». Там посетители смогут записаться в различные кружки и секции.

Семейные прогулки

Если вы ищете, куда сходить в Тюмени с детьми для приятной прогулки на природе, рассмотрите возможность посетить зоопарк в Сосновом бору. Это место является отличным вариантом для семейного отдыха и решением вопроса, куда сходить с детьми на выходных.

Кроме того, вы можете совместить приятное с полезным и сходить с детьми на школьную ярмарку, если вы на ней еще не были. Она работает до 31 августа, находится по улице Севастопольской-12.

Поход всей семьей можно также запланировать на «Речной порт» на Госпаровской-31. Там планируется проведение ярмарка местных брендов и изделий ручной работы Солянка Маркет (0+).

На «Речном порту» планируется проведение ярмарка местных брендов и изделий ручной работы Солянка Маркет (0+).На «Речном порту» планируется проведение ярмарка местных брендов и изделий ручной работы Солянка Маркет (0+).
На «Речном порту» планируется проведение ярмарка местных брендов и изделий ручной работы Солянка Маркет (0+).
Фото: 1MI

Сезонные особенности

Осенняя природа

Сентябрьская природа Тюмени поражает своей красотой, и если вы думаете, куда сходить в начале осени, то для наблюдения за осенними пейзажами, вы можете отправиться на только в Сосновый бор, но и посетить экопарк «Затюменский» с пешеходными трассами и лесопарк имени Ю. А. Гагарина. Эти места идеально подходят для тех, кто ищет, куда сходить в Тюмени с детьми, вдвоем или всей семьей в сентябре для наслаждения природными красотами.

Сбор урожая

Если вы интересуетесь, куда сходить 2024 года для участия в сборе урожая, фермерские рынки и экскурсии на фермы вокруг Тюмени будут отличным выбором. Ярмарка урожая «Осенний сад и огород», которая пройдет с 11 по 15 сентября по адресу Севастопольская-12, станет прекрасной возможностью приобрести свежие продукты и насладиться атмосферой осени.

Ярмарка урожая «Осенний сад и огород» пройдет с 11 по 15 сентябряЯрмарка урожая «Осенний сад и огород» пройдет с 11 по 15 сентября
Ярмарка урожая «Осенний сад и огород» пройдет с 11 по 15 сентября
Фото: 1MI

Тюмень предлагает множество интересных мероприятий и мест для посещения в августе и сентябре 2024 года. Независимо от того, планируете ли вы отдых в одиночку, с семьей или друзьями, вы всегда сможете найти куда сходить в Тюмени, чтобы получить яркие впечатления и насладиться отдыхом. Будь то культурные события, семейные прогулки или гастрономические удовольствия, Тюмень предложит вам массу вариантов для незабываемого отдыха.

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