Куда сходить в Тюмени: топ-места для семейного отдыха в августе и сентябре

Сентябрьская природа Тюмени поражает своей красотой, и если вы думаете, куда сходить в начале осени, то для наблюдения за осенними пейзажами, вы можете отправиться на только в Сосновый бор, но и посетить экопарк «Затюменский» с пешеходными трассами и лесопарк имени Ю. А. Гагарина. Эти места идеально подходят для тех, кто ищет, куда сходить в Тюмени с детьми, вдвоем или всей семьей в сентябре для наслаждения природными красотами.