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Posted 23 августа, 10:30

Published 23 августа, 10:30

Modified Сегодня, 10:49

Updated Сегодня, 10:49

Как подготовиться к осени за один месяц

Как подготовиться к осени за один месяц

23 августа 2024, 10:30
Фото: АО «СОГАЗ»
Реклама. АО «СОГАЗ», ИНН 7731451749 . erid: LjN8K52Da
Вы знаете о понятии «синдром осени»? Так врачи называют снижение иммунитета и потерю хорошего настроения, вызванные всё более коротким световым днем и постепенным похолоданием.

И действительно, при смене сезона страдает весь организм: обостряются хронические заболевания, повышается восприимчивость к вирусным болезням, чаще ухудшается настроение и возникает осенняя тоска, описанная еще великим Пушкиным.

Вместе с экспертами СОГАЗа обсудили, как позаботиться о себе в этот период.

Необходимые прививки

Прививка от гриппа рекомендуется всем. Вакцинация проводится ежегодно, обычно в начале осени.

Пик заболеваемости этим недугом приходится на зиму, о защите нужно подумать заранее, а именно осенью. Вакцинация — единственный надежный способ снизить вероятность заболевания и облегчить тяжесть его течения, если все-таки избежать инфекции не удалось.

Питание

Начало сентября — время, когда на прилавках есть свежие сезонные овощи и фрукты. Ешьте их больше: они богаты витаминами и антиоксидантами. Включите в рацион орехи, рыбу, оливковое масло. Ограничьте количество сахара и обработанных продуктов.

Включите в рацион:

— Витамин D — содержится в рыбе, способствует укреплению иммунитета.

— Витамин C — содержится во фруктах, ягодах и овощах, помогает бороться с инфекциями и ускоряет восстановление после ОРВИ.

— Омега-3 жирные кислоты — содержатся в рыбе и льняном масле, поддерживают здоровье сердца и сосудов.

Психологическое здоровье

Осень может привести к сезонной депрессии, связанной с коротким световым днем и повышенной выработкой мелатонина. Уделяйте время хобби, общению с друзьями и семьей, обращайтесь при необходимости к психологу. Практикуйте дыхательные техники, например медитацию, чтобы расслабиться.

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