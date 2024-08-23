Эксперты считают, что в условиях многозадачности человек чаще ошибается

Один из ведущих экспертов в области внимания и многозадачности, доктор наук Глория Марк утверждает, что человек не может качественно выполнять две задачи одновременно. Она считает, что чаще в таком режиме продуктивность даже ниже, чем если бы задачи выполнялись по одной за раз. Несколько дел могут получаться одновременно, если только одно из них требует внимания, а другие выполняются автоматически. Об этом сообщает newkhakasiya.online.