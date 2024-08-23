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Posted Сегодня, 10:12

Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:12

Updated Сегодня, 10:12

Эксперты считают, что в условиях многозадачности человек чаще ошибается

Эксперты считают, что в условиях многозадачности человек чаще ошибается

23 августа 2024, 10:12
Фото: Изображение Midjourney
Мнение о том, что многозадачность поднимает продуктивность, довольно распространено. Тем не менее специалисты с ним не согласны. Они утверждают, что подобный режим увеличивает количество ошибок.

Один из ведущих экспертов в области внимания и многозадачности, доктор наук Глория Марк утверждает, что человек не может качественно выполнять две задачи одновременно. Она считает, что чаще в таком режиме продуктивность даже ниже, чем если бы задачи выполнялись по одной за раз. Несколько дел могут получаться одновременно, если только одно из них требует внимания, а другие выполняются автоматически. Об этом сообщает newkhakasiya.online.

Марк отмечает, что ухудшение качества работы при необходимости регулярно переключать внимание — факт, доказанный исследованиями. Также многозадачность приводит к учащению сердцебиения, повышению уровня стресса и артериального давления. Поэтому специалисты советуют по возможности избегать такого режима.

Эксперты рекомендуют сосредотачиваться на одной задаче и приступать к новой только после завершения предыдущей. Также они предлагают делать паузы между задачами или если задача слишком объемная. Во время паузы можно выпить воды, сходить в туалет или послушать песню. Помимо этого, стоит отключить все сигналы, которые не связаны с работой, например перевести телефон в беззвучный режим.

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