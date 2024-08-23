Эксперты считают, что в условиях многозадачности человек чаще ошибается

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Один из ведущих экспертов в области внимания и многозадачности, доктор наук Глория Марк утверждает, что человек не может качественно выполнять две задачи одновременно. Она считает, что чаще в таком режиме продуктивность даже ниже, чем если бы задачи выполнялись по одной за раз. Несколько дел могут получаться одновременно, если только одно из них требует внимания, а другие выполняются автоматически. Об этом сообщает newkhakasiya.online.
Марк отмечает, что ухудшение качества работы при необходимости регулярно переключать внимание — факт, доказанный исследованиями. Также многозадачность приводит к учащению сердцебиения, повышению уровня стресса и артериального давления. Поэтому специалисты советуют по возможности избегать такого режима.
Эксперты рекомендуют сосредотачиваться на одной задаче и приступать к новой только после завершения предыдущей. Также они предлагают делать паузы между задачами или если задача слишком объемная. Во время паузы можно выпить воды, сходить в туалет или послушать песню. Помимо этого, стоит отключить все сигналы, которые не связаны с работой, например перевести телефон в беззвучный режим.