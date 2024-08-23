Две атомные электростанции построят в нескольких сотнях километров от Тюмени

Posted 23 августа 2024, 05:30
Published 23 августа 2024, 05:30
Modified 23 августа 2024, 05:32
Updated 23 августа 2024, 05:32
Согласно генеральной схеме, АЭС в Свердловской области построят в районе поселка Рефтинский. Станция будет оснащена двумя энергоблоками мощностью 1255 МВт.
В Челябинской области строительство АЭС с двумя энергоблоками с ядерными реакторами на быстрых нейронах мощностью каждого из 1255 МВт запланировано в районе поселка Метлино Озерского городского округа — на площадке, где уже ранее, в 1982 году, начиналось возведение объекта. Тогда в планах было строительство трех промышленно-исследовательских реакторов на быстрых нейтронах БН-800. Однако после аварии на Чернобыльской АЭС все работы приостановили. В 1993 году объект законсервировали.
Помимо Свердловской и Челябинской областей, до 2042 года в России возведут еще девять новых АЭС в Томской, Ростовской областях, в Якутии, на Чукотке, в Хабаровском, Приморском и Красноярском краях. Также в эксплуатацию намерены ввести Кольскую АЭС-2, Курскую АЭС-2 и Смоленскую АЭС-2.
Планируется, что благодаря строительству новых объектов суммарная установленная мощность всех российских АЭС увеличится до 45,8 тысячи МВт. Что в 1,5 раза больше, чем в 2023 году.
В настоящее время проект Генсхемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года вынесен на общественное обсуждение.
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