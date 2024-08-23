Чиновник пообещал расстрелять соперников футбольной «Тюмени» за плохую игру

В минувшем сезоне «Урал» сенсационно занял 14 место, а затем в стыковых матчах проиграл тольяттинскому «Акрону». Сейчас уральцы играют в одном дивизионе с «Тюменью». Пока команда далека от расстрела, она идет на втором месте, что дает возможность выйти из Первой лиги в высшую.