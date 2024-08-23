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На трибунах становится тише.

Чиновник пообещал расстрелять соперников футбольной «Тюмени» за плохую игру

23 августа 2024, 07:40
Фото: 1MI
На трибунах становится тише.
Министр спорта Свердловской области Леонид Раппопорт пообещал устроить расстрелы в случае, если футбольный клуб «Урал» не выполнит задачу вернуться в российскую Премьер-лигу. Напомним, команда покинула высший дивизион в прошлом сезоне.

Гневную тираду чиновник выдал в эфире «Четвертого канала».

«Губернатор поставил задачу вернуться. Иначе расстрел. Пока до крайней меры мы не доходили», — сказал Леонид Рапопорт.

В минувшем сезоне «Урал» сенсационно занял 14 место, а затем в стыковых матчах проиграл тольяттинскому «Акрону». Сейчас уральцы играют в одном дивизионе с «Тюменью». Пока команда далека от расстрела, она идет на втором месте, что дает возможность выйти из Первой лиги в высшую.

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К слову, сейчас в «Урале» под риском быть расстрелянным играют два футболиста, связанных с Тюменью. Молодой Фаниль Сингатулин — уроженец Ярково. Он начинал свой путь в футболе в молодежных командах Вагая и Тюмени, а потом перешел в легендарный московский «Спартак».

Еще один футболист — ветеран клуба Иван Чудин — поиграл за профессиональную карьеру в семи клубах, в том числе и в «Тюмени». За нашу команду он играл с 2015 по 2019 годы. Провел больше ста матчей, забил восемь голов.

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Ранее «Наш город» делал подборку, где в Тюмени летом можно искупаться, вкусно поесть, погулять и просто приятно провести время. И для этого совсем не обязательно ехать в соседний Екатеринбург.

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#Виктория Загитова#Спорт#Урал#Чиновники#Екатеринбург#Футбол
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