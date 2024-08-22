Вся правда о «Алабуга Политех», которую Путин рекомендовал тиражировать в регионах

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Со всеми вопросами, возникающими относительно данного центра, в том числе чем же он отличается от других учебных заведений и почему такое образование может стать новым стандартом, постараемся разобраться в этой статье, пишет «РосБалт».
Как отмечается, колледж «Алабуга Политех» — это проект ОЭЗ «Алабуга», который был создан для подготовки кадров для заводов-резидентов. Данный проект призвал тиражировать в регионах президент РФ Владимир Путин.
Одно из первых чувств, которое может возникнуть после изучения информации об обучении в «Алабуга Политех», — настороженность. Многие материалы из Сети формируют неоднозначную оценку. Но при более детальном знакомстве все сомнения отпадают.
При первом посещении «Алабуга Политех» многие сразу отмечают современную высокотехнологичную «упаковку»: фейс-айди, вежливый персонал, строгая охрана, идеальная чистота, стильный интерьер. Это реально впечатляет, поскольку «Алабуга» находится не где-нибудь в Москве или Санкт-Петербурге, и даже не в Казани, а около небольшого города Елабуга.
Руководитель «Алабуга Политех» Эдуард Яушев рассказал, что первоначально может показаться, что у учащихся здесь абсолютно нет свободного времени, но это совершенно не так. Яушев пояснил, из-за того, что расписание достаточно плотное, студенты научиться ценить свое время и грамотно его распределять.
«Сначала им тяжело, а затем они начинают ценить свое время и начинают самостоятельно выстраивать свой день, учатся это делать так, чтобы им на все хватило времени», — сказал он.
Каждый поступивший студент сразу же трудоустраивается и начинает получать не только практику, но и свою первую официальную зарплату — 70 тысяч рублей.
Далее появляется второе чувство — удивление. Так, например, роботы, созданные для сборки современных автомобилей, забивают гвозди в деревянные поддоны.
«Робоподдоны» — это высокотехнологичный производственно-образовательный комплекс, который сотрудники «Алабуга Политех» создали с целью обучения студентов. Главная цель не прибыль, а квалифицированные специалисты. Многие родители считают, что забивать гвозди в поддоны может разнорабочий с зарплатой 40 тыс. рублей в месяц. Нам ведь прибыль нужна здесь и сейчас. Но в стенах данного колледжа ведется подготовка специалистов с новым мышлением, которым можно будет доверить развивать российскую экономику в ближайшие 20–30 лет. После девятого класса ребята начинают изучать новейшие технологии и понимать природу искусственного разума. Более того, дети сразу начинают учится на новейшем оборудовании. Чем больше вникаешь в «Алабугу», тем больше понимаешь, что сегодня страна испытывает потребность в специалистах с современным мышлением. При этом значительные инвестиции в данное образование более чем оправданы.
«Мы — работодатель, и мы поняли, что на рынке труда мало квалифицированных рабочих. Мы решили их готовить в „Алабуге Политех“, другого варианта не было», — заключил Эдуард Яушев.
Третье чувство, которое может возникнуть от увиденного в «Алабуге», — шок. В настоящее время в ОЭЗ «Алабуга» работает около сорока современных заводов, на них задействованы более 17 тысяч человек. Именно это является элементом госстратегии, направленной на подготовку квалифицированных специалистов для экономики России.
Руслан Трапезников — один из первых выпускников «Алабуги». В свои двадцать лет он руководитель отдела в ОЭЗ «Алабуга». По его словам, без «Алабуги» он смог бы трудоустроиться только на низкоквалифицированную работу: «Если бы я поступил в обычный колледж, я бы работал доставщиком. У меня есть знакомые, которые закончили ЕПК без „Алабуга Политех“, которые работали автомеханиками, сварщиками и так далее. А потом отслужили в армии. Сейчас развозят продукты».
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России больше заводов, чем квалифицированных кадров. На фоне этого он поддержал идею дуального образования, которую разработали в ОЭЗ «Алабуга», и предложил распространять эту практику на другие регионы России.