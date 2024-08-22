Вся правда о «Алабуга Политех», которую Путин рекомендовал тиражировать в регионах

«Робоподдоны» — это высокотехнологичный производственно-образовательный комплекс, который сотрудники «Алабуга Политех» создали с целью обучения студентов. Главная цель не прибыль, а квалифицированные специалисты. Многие родители считают, что забивать гвозди в поддоны может разнорабочий с зарплатой 40 тыс. рублей в месяц. Нам ведь прибыль нужна здесь и сейчас. Но в стенах данного колледжа ведется подготовка специалистов с новым мышлением, которым можно будет доверить развивать российскую экономику в ближайшие 20–30 лет. После девятого класса ребята начинают изучать новейшие технологии и понимать природу искусственного разума. Более того, дети сразу начинают учится на новейшем оборудовании. Чем больше вникаешь в «Алабугу», тем больше понимаешь, что сегодня страна испытывает потребность в специалистах с современным мышлением. При этом значительные инвестиции в данное образование более чем оправданы.