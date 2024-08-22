Власти Тюмени рассказали, когда по городу начнет курсировать электробус

Единственный в областной столице электробус, работавший на гостевом маршруте, связывающем соединял автовокзал, ж/д вокзал и аэропорт Рощино, прекратил курсировать после демонтажа его зарядной станции в районе аэропорта в ходе проведения работ по реконструкции Рощино. В связи с чем быстрая зарядка электробуса стала невозможной.