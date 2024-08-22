Власти Тюмени рассказали, когда по городу начнет курсировать электробус

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
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Updated Сегодня, 06:11
Единственный в областной столице электробус, работавший на гостевом маршруте, связывающем соединял автовокзал, ж/д вокзал и аэропорт Рощино, прекратил курсировать после демонтажа его зарядной станции в районе аэропорта в ходе проведения работ по реконструкции Рощино. В связи с чем быстрая зарядка электробуса стала невозможной.
В настоящее время для решения данного вопроса уже разрабатываются различные варианты организации ультрабыстрой зарядки электробуса на маршруте, пишет Ура.Ру.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени к 2040 году появится скоростная сеть автобусов — метробусов. Новый транспорт будет курсировать по выделенным полосам на дороге. От обычных автобусов метробусы будут отличаться большей вместимостью и скоростью движения.