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Велодорожки стоимостью 42 миллиона рублей появятся в Тюмени

Велодорожки стоимостью 42 миллиона рублей появятся в Тюмени

22 августа 2024, 04:47
Фото: 1MI
Тюменские власти определились с выбором подрядной организации, которая займется строительством велодорожки по улице Пермякова — на участке от Дмитрия Менделеева до 50 лет Октября.

Контракт стоимостью 42 миллиона рублей заключен с компанией ЗАО «Пышмаавтодор». Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупки. Заметим, что поиск подрядчика велся с мая. Первый аукцион была признан несостоявшимся из-за нарушений в правилах подачи заявки. Заключить контракт удалось лишь во второй половине августа.

Согласно документации, в срок до 15 октября 2024 года подрядной организации предстоит выполнить работы по ремонту существующих тротуаров и строительству велосипедной дорожки протяженностью 2,5 километра на участке от Менделеева до 50 лет Октября (в районе транспортной развязки над Транссибом велодорожка будет прерываться).

Ранее «Наш Город» писал, что разработкой проектной документации по строительству новой школы на месте тюменского кинотеатра «Космос» займется дочка «Мостострой-11» — АО «Институт Тюменьгражданпроект». С компанией заключен контракт стоимостью около 54 миллионов рублей.

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