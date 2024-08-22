Велодорожки стоимостью 42 миллиона рублей появятся в Тюмени

Согласно документации, в срок до 15 октября 2024 года подрядной организации предстоит выполнить работы по ремонту существующих тротуаров и строительству велосипедной дорожки протяженностью 2,5 километра на участке от Менделеева до 50 лет Октября (в районе транспортной развязки над Транссибом велодорожка будет прерываться).