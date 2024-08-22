В Тюменской области забеременела 13-летняя школьница

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
В прошлом году в Тобольске забеременела 41 несовершеннолетняя девочка. Показатель увеличился почти в два раза по сравнению с данными 2022 года, рассказали в администрации Тобольска.
Самой младшей девочке было 13 лет. Известно, что не все девушки сохранили беременность. 29 человек встали на учет по беременности, из них родили 18. Зарегистрировано семь 16-летних девушек и одиннадцать 17-летних.
Ранее «Наш город» писал о том, что юная тюменка Кристина поучаствовала в реалити-шоу «Беременна в 16», которое выходит на телеканале «Ю».