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В Тюменской области забеременела 13-летняя школьница

В Тюменской области забеременела 13-летняя школьница

22 августа 2024, 12:30
Фото: 1MI
В Тюменской области забеременела 13-летняя школьница, об этом проинформировало издание 72.ру со ссылкой на профильное ведомство администрации Тобольска.

В прошлом году в Тобольске забеременела 41 несовершеннолетняя девочка. Показатель увеличился почти в два раза по сравнению с данными 2022 года, рассказали в администрации Тобольска.

Самой младшей девочке было 13 лет. Известно, что не все девушки сохранили беременность. 29 человек встали на учет по беременности, из них родили 18. Зарегистрировано семь 16-летних девушек и одиннадцать 17-летних.

Юная тюменка стала героиней шоу «Беременна в 16»
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Ранее «Наш город» писал о том, что юная тюменка Кристина поучаствовала в реалити-шоу «Беременна в 16», которое выходит на телеканале «Ю».

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