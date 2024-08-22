В Тюменской области вырос спрос на покупку загородных домов с бассейнами

Тюменская область вошла в список регионов, где недвижимостью с бассейнами интересуется чаще, чем другими вариантами (в списке также: Ярославская область, Бурятия, Свердловская область, Удмуртия, Московская область). Положительный тренд наблюдался в 23 из 33 регионов, участвующих в исследовании.