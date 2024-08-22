В Тюменской области вырос спрос на покупку загородных домов с бассейнами

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Согласно актуальным данным пресс-службы сервиса, тюменцы стали все больше интересоваться покупкой недвижимости с бассейнами. Так, например, предложение о продаже в нашем регионе увеличилось на 2%.
Отмечается, что средняя стоимость покупки таких объектов в Тюменской области по итогам прошлого месяца составила 9,9 миллионов рублей.
Тюменская область вошла в список регионов, где недвижимостью с бассейнами интересуется чаще, чем другими вариантами (в списке также: Ярославская область, Бурятия, Свердловская область, Удмуртия, Московская область). Положительный тренд наблюдался в 23 из 33 регионов, участвующих в исследовании.
— В июле этого года выбор доступных для покупки объектов загородной недвижимости с бассейнами по стране в целом увеличился на 6% по сравнению с июнем текущего года, — говорится в сообщении «Авито Недвижимость».
Напомним, в Тюменской области вырос спрос на услуги по ремонту загородных домов. Какие услуги по ремонту и отделке дач являются самыми востребованными?
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюменской области растет спрос на доставку товаров до маркетплейсов.