В тюменском ЗАГСе назвали самые красивые даты для свадеб в 2025 году

Posted 22 августа 2024, 07:09
Published 22 августа 2024, 07:09
Modified 22 августа 2024, 07:11
Updated 22 августа 2024, 07:11
Органы ЗАГС Тюменской области открыли календарь для подачи заявлений о заключении брака на 25.05.25. Поженится в этот день планируют уже 25 тюменских пар.
«В следующем году популярны даты с цифрами 25. Например, на 25.05.2025 подано уже 25 заявлений, на 25.01 — 20, на 25.04 — 26, на 25.06 — 25, а на 25.07 — 65», — сообщили в ведомстве.
В эту субботу в ЗАГСах региона ожидается большое количество желающих вступить в брак. На 24.08.24 было подано более 160 заявлений о заключении брака.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени в красивую дату заключили свой брак 100 тюменцев. Ей стала 24 июля.