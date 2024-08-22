nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 августа 2024, 07:09

Published 22 августа 2024, 07:09

Modified 22 августа 2024, 07:11

Updated 22 августа 2024, 07:11

В тюменском ЗАГСе назвали самые красивые даты для свадеб в 2025 году

В тюменском ЗАГСе назвали самые красивые даты для свадеб в 2025 году

22 августа 2024, 07:09
Фото: 1MI.
Сюжет
ЗАГС
2025 год уже не за горами, и жители Тюмени заранее планируют свои свадьбы. Многие из них выбрали конкретные, красивые даты для своего торжества.

Органы ЗАГС Тюменской области открыли календарь для подачи заявлений о заключении брака на 25.05.25. Поженится в этот день планируют уже 25 тюменских пар.

«В следующем году популярны даты с цифрами 25. Например, на 25.05.2025 подано уже 25 заявлений, на 25.01 — 20, на 25.04 — 26, на 25.06 — 25, а на 25.07 — 65», — сообщили в ведомстве.
Лечить кто-то будет? В Тюмени онкобольному мужчине отказали в важной операции
Узнать подробнее

В эту субботу в ЗАГСах региона ожидается большое количество желающих вступить в брак. На 24.08.24 было подано более 160 заявлений о заключении брака.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени в красивую дату заключили свой брак 100 тюменцев. Ей стала 24 июля.

Читайте также:
Все не то и все не те! Тюменцы признались, почему не хотят заключать бракМуж — это обуза? Почему женщины в Тюмени подают на развод чаще мужчин?72-летний тюменец стал отцом
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Браки#ЗАГС#Семья#Молодая семья#Брак
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика