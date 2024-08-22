В Тюмени участковому вернули честь и погоны, питбуль убил шпица и снесут дома по КРТ

Ранее сообщалось, что Каримов, находясь у себя на даче, когда увидел мигрантов, работающих на соседнем участке. Он поинтересовался, имеют ли они право работать в стране и находиться в ней в принципе. Разговаривать с ним не захотели. На следующий день участковый задержал всех мигрантов вместе с группой захвата. Список задержанных занял четыре листа формата А4.