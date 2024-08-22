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Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

В Тюмени участковому вернули честь и погоны, питбуль убил шпица и снесут дома по КРТ

В Тюмени участковому вернули честь и погоны, питбуль убил шпица и снесут дома по КРТ

22 августа 2024, 13:14
Фото: 1MI
В Тобольске не очень аккуратный парикмахер отрезал клиенту часть уха. А одна из девочек получила детскую травму на всю жизнь — у нее на глазах бойцовый пес разорвал маленького шпица. Но при этом две тюменские школы становятся лучшими в России
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Разорвал на части

В Тюмени питбуль разорвал на части маленького шпица. Достать щенка из пасти удалось только двум проходившим мимо мужчинам. Но было уже поздно.

Очевидцы сообщили, что виновница и хозяйка питбуля даже не извинилась, а просто ушла с места. Родители девочки и хозяева шпица уже написали заявление в полицию

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В числе лучших

Две тюменские школы вошли в топ лучших в России. Ежегодный рейтинг опубликовало агентство RAEX. Так самыми высокооцененными учебными заведениями стали Тюменская гимназия ТюмГУ и Физико-математическая школа. Оценивали их по количеству бюджетников, медалистов и других учеников, показывающих хорошую успеваемость.

Доля бюджетников в гимназии ТюмГУ составила 51,2%, доля олимпиадников 12,8%, в ФизМате — 31 и 64% соответственно.

Две тюменские школы вошли в топ в России
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Ради высшего блага

Из-за реновации в Тюмени снесут 12 домов. Сделают это на участке улиц Изумрудная, Энгельса, Совхозная и Магаданская. Общая площадь участка составляет почти 30 гектаров.

Также под снос попадут сооружение инженерно-технического обеспечения, транспортной инфраструктуры, объекты незавершенного строительства, 19 нежилых объектов капитального строительства.

На месте недостроев при этом будут строить новые дома разной вместимости. Общее число жилой площади достигнет 155 тысяч кв. м.

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Восстановил свою честь

В Тюмени восстановили в должности начальника участковых уполномоченных полиции Нафиса Каримова. До этого его обвиняли в коррупции и превышении полномочий.

Ранее сообщалось, что Каримов, находясь у себя на даче, когда увидел мигрантов, работающих на соседнем участке. Он поинтересовался, имеют ли они право работать в стране и находиться в ней в принципе. Разговаривать с ним не захотели. На следующий день участковый задержал всех мигрантов вместе с группой захвата. Список задержанных занял четыре листа формата А4.

Участкового пытались притянуть за коррупцию и превышении полномочий неизвестные третьи лица. Однако суд оправдал Каримова по причине отсутствия состава преступления в действиях участкового.

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Немного перестриг

В Тюменской области парикмахер отрезал клиенту часть уха. Инцидент произошел в Тобольске в мае этого года. Во время стрижки парикмахер случайно отрезал ножницами клиенту мочку правого уха.

Посетителю пришлось проходить лечение. А вот горе-подстригальщику придется выплатить пострадавшему 60 тысяч рублей компенсации. Такое решение вынес суд Тобольска.

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