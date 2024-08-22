В Тюмень вернется жара. Когда?

Во вторник, 27 августа, в Тюмень вернется тепло — воздух в этот день, несмотря на затянутое тучами небо, прогреется до +23. В пятницу, 30 августа, и вовсе потеплеет до +26. Правда, без осадков не обойдется — метеорологи обещают кратковременные дожди.