В Тюмень вернется жара. Когда?

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
По данным Gismeteo, в ближайшие дни, до конца недели, в Тюмени ожидается прохладная и дождливая погода. В пятницу максимальная температура воздуха составит +13…+18, в субботу, 24 августа, похолодает до +10….+15.
В воскресенье столбики термометров в областной столице не поднимутся выше +11…+19. Аналогичная погода сохранится и в понедельник, 26 августа: кратковременные дожди и +10….+19.
Во вторник, 27 августа, в Тюмень вернется тепло — воздух в этот день, несмотря на затянутое тучами небо, прогреется до +23. В пятницу, 30 августа, и вовсе потеплеет до +26. Правда, без осадков не обойдется — метеорологи обещают кратковременные дожди.