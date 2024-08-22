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Posted Сегодня, 05:45

Published Сегодня, 05:45

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

Через неделю в Тюмень придет 26-градусная жара

В Тюмень вернется жара. Когда?

22 августа 2024, 05:45
Фото: 1MI

Через неделю в Тюмень придет 26-градусная жара

Пик плюсовой температуры воздуха синоптики прогнозируют в следующую пятницу, 30 августа. В этот день воздух в областной столице прогреется до +25…+26. Правда, 31 августа вновь похолодает до +11….+18.

По данным Gismeteo, в ближайшие дни, до конца недели, в Тюмени ожидается прохладная и дождливая погода. В пятницу максимальная температура воздуха составит +13…+18, в субботу, 24 августа, похолодает до +10….+15.

Фото: Gismeteo

В воскресенье столбики термометров в областной столице не поднимутся выше +11…+19. Аналогичная погода сохранится и в понедельник, 26 августа: кратковременные дожди и +10….+19.

Во вторник, 27 августа, в Тюмень вернется тепло — воздух в этот день, несмотря на затянутое тучами небо, прогреется до +23. В пятницу, 30 августа, и вовсе потеплеет до +26. Правда, без осадков не обойдется — метеорологи обещают кратковременные дожди.

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