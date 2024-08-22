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Место происшествия

В страшном массовом ДТП в Тюмени пострадали два ребенка и трое взрослых. ФОТО

22 августа 2024, 13:50
Фото: Госавтоинспекции Тюменской области
Место происшествия
Столкновение трех автомобилей произошло в Тюмени, травмированы пять человек, в том числе двое маленьких детей, проинформировали в Госавтоинспекции Тюменской области.
Сюжет
Дети

Сегодня днем, 22 августа, на улице Республики, 262 в Тюмени столкнулись три автомобиля — «Форд», «Хендэ» и «Лада».

По информации Госавтоинспекции Тюменской области, 30-летний водитель «Хендэ» не выдержал безопасную дистанцию. Машина врезалась в заднюю часть авто «Форд». Легковушку отбросило на встречку, где она столкнулась с «Ладой».

В результате аварии пострадали 30-летняя водитель «Лады» и четверо пассажиров, включая двух детей — мальчиков двух с половиной и одного года. Отмечается, что годовалый ребенок ехал в автолюльке, а второй — без детского кресла, но пристегнутый ремнями безопасности.

В ведомстве уточнили, что водителя «Лады» привлекли за нарушение правил перевозки ребенка в транспортном средстве. Обстоятельства случившегося выясняются.

Место происшествияМесто происшествия
Место происшествияМесто происшествия
Место происшествияМесто происшествия
Место происшествия
Фото: Госавтоинспекции Тюменской области
Трасса Тюмень — Омск оказалась заблокирована после ужасного ДТП
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