В страшном массовом ДТП в Тюмени пострадали два ребенка и трое взрослых. ФОТО

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
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Сегодня днем, 22 августа, на улице Республики, 262 в Тюмени столкнулись три автомобиля — «Форд», «Хендэ» и «Лада».
По информации Госавтоинспекции Тюменской области, 30-летний водитель «Хендэ» не выдержал безопасную дистанцию. Машина врезалась в заднюю часть авто «Форд». Легковушку отбросило на встречку, где она столкнулась с «Ладой».
В результате аварии пострадали 30-летняя водитель «Лады» и четверо пассажиров, включая двух детей — мальчиков двух с половиной и одного года. Отмечается, что годовалый ребенок ехал в автолюльке, а второй — без детского кресла, но пристегнутый ремнями безопасности.
В ведомстве уточнили, что водителя «Лады» привлекли за нарушение правил перевозки ребенка в транспортном средстве. Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее «Наш город» писал о том, что трасса Тюмень — Омск оказалась заблокирована после ужасного дорожного происшествия.