В страшном массовом ДТП в Тюмени пострадали два ребенка и трое взрослых. ФОТО

В результате аварии пострадали 30-летняя водитель «Лады» и четверо пассажиров, включая двух детей — мальчиков двух с половиной и одного года. Отмечается, что годовалый ребенок ехал в автолюльке, а второй — без детского кресла, но пристегнутый ремнями безопасности.