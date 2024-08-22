nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:32

Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:32

Updated Сегодня, 08:32

Ученые: В коме люди могут слышать и мысленно реагировать

Ученые: В коме люди могут слышать и мысленно реагировать

22 августа 2024, 08:32
Фото: Изображение Midjourney
В ходе исследования учёные выяснили, что люди в коме способны воспринимать звуки и реагировать на них мысленно, несмотря на отсутствие внешних признаков активности.

Результаты исследования были представлены в журнале The New England Journal of Medicine, сообщает newkhakasiya.online. Исследование началось с оценки уровня осознания у 353 участников. У 241 из них не было зафиксировано видимых реакций на простые задания, такие как движение пальцами. Затем участникам, у которых не наблюдалось ответной реакции, предложили представить, как они открывают и закрывают ладонь или играют в теннис. В итоге у 25% испытуемых была зафиксирована активность мозга. Каждый из них проходил испытания с перерывами от 6 до 8 раз, при этом активировались те же области мозга, что и у здоровых людей.

Количество пациентов, у которых даже в таком состоянии обнаружены признаки сознания и мозговой активности, оказалось выше ожидаемого. Исследователи акцентируют внимание на том, что медики должны пересмотреть свои методы взаимодействия с такими пациентами, так как это открытие заставляет задуматься о новых этических обязательствах.

У оставшихся 112 испытуемых наблюдалась мозговая активность в 38% случаев. Это значение могло бы быть выше, но исследователи ввели строгие критерии для оценки устойчивой активности мозга. Более высокая активность отмечалась у молодых пациентов, а также у людей с травматической комой и тех, кто долго находился в таком состоянии.

Ученые уверены, что современные системы коммуникации для пациентов с сохраненной мозговой активностью, такие как интерфейсы «мозг — компьютер», способны заметно улучшить их качество жизни и повысить шансы на восстановление. Понимание того, что у пациента присутствует способность к когнитивным реакциям, может существенно изменить уровень вовлеченности как сиделок, так и членов семьи.

Подпишитесь
Они могут ходить по Тюмени: сколько серийных убийц в России находятся на свободе?
Сегодня, 09:46
Задержал мигрантов и попал под суд: что стало с главой тюменских участковых Каримовым
Сегодня, 05:39
Скоро все рухнет! Недвижимость в Тюмени подешевеет до 40%
Сегодня, 06:41
Две тюменские школы вошли в топ в России
Сегодня, 04:05
Сезон тоски. Тюменцы стали чаще страдать от депрессии из-за стресса и кредитов
Сегодня, 08:11
На СВО погиб выпускник школы в Тюменской области
Вчера, 09:00