Ученые: В коме люди могут слышать и мысленно реагировать

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Результаты исследования были представлены в журнале The New England Journal of Medicine, сообщает newkhakasiya.online. Исследование началось с оценки уровня осознания у 353 участников. У 241 из них не было зафиксировано видимых реакций на простые задания, такие как движение пальцами. Затем участникам, у которых не наблюдалось ответной реакции, предложили представить, как они открывают и закрывают ладонь или играют в теннис. В итоге у 25% испытуемых была зафиксирована активность мозга. Каждый из них проходил испытания с перерывами от 6 до 8 раз, при этом активировались те же области мозга, что и у здоровых людей.
Количество пациентов, у которых даже в таком состоянии обнаружены признаки сознания и мозговой активности, оказалось выше ожидаемого. Исследователи акцентируют внимание на том, что медики должны пересмотреть свои методы взаимодействия с такими пациентами, так как это открытие заставляет задуматься о новых этических обязательствах.
У оставшихся 112 испытуемых наблюдалась мозговая активность в 38% случаев. Это значение могло бы быть выше, но исследователи ввели строгие критерии для оценки устойчивой активности мозга. Более высокая активность отмечалась у молодых пациентов, а также у людей с травматической комой и тех, кто долго находился в таком состоянии.
Ученые уверены, что современные системы коммуникации для пациентов с сохраненной мозговой активностью, такие как интерфейсы «мозг — компьютер», способны заметно улучшить их качество жизни и повысить шансы на восстановление. Понимание того, что у пациента присутствует способность к когнитивным реакциям, может существенно изменить уровень вовлеченности как сиделок, так и членов семьи.