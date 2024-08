Ученые: В коме люди могут слышать и мысленно реагировать

Результаты исследования были представлены в журнале The New England Journal of Medicine, сообщает newkhakasiya.online. Исследование началось с оценки уровня осознания у 353 участников. У 241 из них не было зафиксировано видимых реакций на простые задания, такие как движение пальцами. Затем участникам, у которых не наблюдалось ответной реакции, предложили представить, как они открывают и закрывают ладонь или играют в теннис. В итоге у 25% испытуемых была зафиксирована активность мозга. Каждый из них проходил испытания с перерывами от 6 до 8 раз, при этом активировались те же области мозга, что и у здоровых людей.