Тюменцы жалуются на плохой урожай

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
По информации издания URA.RU со ссылкой на тюменских садоводов, наблюдается плохой урожай помидоров, огурцов и яблок. Причина — плохая погода, которая фиксируется в последнем летнем месяце.
— Май был аномально холодным, поэтому позднее высаживали рассаду в грунт, лето также было в основном прохладным и дождливым. Помидоры, высаженные не в теплице, только начинают краснеть. Из-за осадков большая часть будет дозревать уже в помещении, — рассказала тюменский садовод.
Еще одна тюменка рассказала о скудном урожае яблок. Фрукты сгнивают, не успев дозреть. Так происходит из-за высокой влажности.