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Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Тюменцы жалуются на плохой урожай

Тюменцы жалуются на плохой урожай

22 августа 2024, 13:32
Фото: 1MI
Тюменские садоводы рассказали о скудном урожае некоторых овощей и фруктов. Огородники связывают плохой урожай и неблагоприятные погодные условия.

По информации издания URA.RU со ссылкой на тюменских садоводов, наблюдается плохой урожай помидоров, огурцов и яблок. Причина — плохая погода, которая фиксируется в последнем летнем месяце.

— Май был аномально холодным, поэтому позднее высаживали рассаду в грунт, лето также было в основном прохладным и дождливым. Помидоры, высаженные не в теплице, только начинают краснеть. Из-за осадков большая часть будет дозревать уже в помещении, — рассказала тюменский садовод.

Еще одна тюменка рассказала о скудном урожае яблок. Фрукты сгнивают, не успев дозреть. Так происходит из-за высокой влажности.

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