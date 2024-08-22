Тюменскую область «накрыла» климатическая осень?

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
По словам руководителя прогностического центра «МЕТЕО» Александра Шувалова, на территорию региона пришел циклон, принесший холодный фронт и осадки в виде дождя.
По прогнозам, холода продержатся до конца этой недели, дожди будут лить в Тюменской области на протяжении ближайших двух дней. В Тюмени только за сутки четверга ожидается выпадение более половины месячной нормы осадков.
«Климатическая осень уже наступила. Об этом свидетельствуют средние температуры воздуха, опустившиеся ниже климатической нормы. Да, в начале следующей недели ожидается потепление до +20…+23, но, во-первых, оно будет недолгим. Во-вторых, в ночные часы температура воздуха будет падать ниже +10», — пояснил «Нашему Городу» Александр Шувалов.
По словам метеоролога, относительно теплая погода продержится до 28–30 августа, после чего Тюменская область, также как и остальные города Западной Сибири и Урала, вновь попадут под влияние высотного циклона. Соответственно температура воздуха опустится до +15, не исключены осадки.
Влияние высотного циклона тюменцы будут ощущать и в начале сентября, а это значит, что теплой погоды в первый учебный день, 2 сентября, жителям региона ждать не стоит.