nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:20

Published Сегодня, 08:20

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

Тюменскую область «накрыла» климатическая осень?

Тюменскую область «накрыла» климатическая осень?

22 августа 2024, 08:20
Фото: 1MI
В этом году на юг Тюменской области погода, характерная для осеннего времени года, пришла раньше обычного. Если еще накануне термометры показывали +19….+20, то уже сегодня температура воздуха опустилась до +15…+17.

По словам руководителя прогностического центра «МЕТЕО» Александра Шувалова, на территорию региона пришел циклон, принесший холодный фронт и осадки в виде дождя.

По прогнозам, холода продержатся до конца этой недели, дожди будут лить в Тюменской области на протяжении ближайших двух дней. В Тюмени только за сутки четверга ожидается выпадение более половины месячной нормы осадков.

«Климатическая осень уже наступила. Об этом свидетельствуют средние температуры воздуха, опустившиеся ниже климатической нормы. Да, в начале следующей недели ожидается потепление до +20…+23, но, во-первых, оно будет недолгим. Во-вторых, в ночные часы температура воздуха будет падать ниже +10», — пояснил «Нашему Городу» Александр Шувалов.
Сезон тоски. Тюменцы стали чаще страдать от депрессии из-за стресса и кредитов
Узнать подробнее

По словам метеоролога, относительно теплая погода продержится до 28–30 августа, после чего Тюменская область, также как и остальные города Западной Сибири и Урала, вновь попадут под влияние высотного циклона. Соответственно температура воздуха опустится до +15, не исключены осадки.

Влияние высотного циклона тюменцы будут ощущать и в начале сентября, а это значит, что теплой погоды в первый учебный день, 2 сентября, жителям региона ждать не стоит.

Читайте также:
Заправку, на которой был убит тюменский бизнесмен, отдали в арендуРади реновации в Тюмени снесут 12 многоквартирных домовЖители Тюменской области стали чаще разводиться и реже жениться
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Погода#Похолодание#Осень
Подпишитесь
Они могут ходить по Тюмени: сколько серийных убийц в России находятся на свободе?
Сегодня, 09:46
Задержал мигрантов и попал под суд: что стало с главой тюменских участковых Каримовым
Сегодня, 05:39
Скоро все рухнет! Недвижимость в Тюмени подешевеет до 40%
Сегодня, 06:41
Две тюменские школы вошли в топ в России
Сегодня, 04:05
Сезон тоски. Тюменцы стали чаще страдать от депрессии из-за стресса и кредитов
Сегодня, 08:11
На СВО погиб выпускник школы в Тюменской области
Вчера, 09:00