Тюменская Школа программирования открыла новый набор учеников на бесплатный курс

Posted 22 августа, 14:30
Published 22 августа, 14:30
Modified Сегодня, 19:09
Updated Сегодня, 19:09
Слушатели на курсе изучат:
Обучение могут пройти жители юга Тюменской области, окончившие школу.
Для зачисления нужно зарегистрироваться в Системе электронного обучения Тюменской области по ссылке (https://edu.admtyumen.ru/), записаться на курс, а также заполнить анкету и пройти входное тестирование по ссылке (https://vk.cc/cot7PF) до 8 сентября 23:55 включительно.
Чтобы открыть доступ к анкете, на сайте в верхнем правом углу нажмите на значок шестеренки и выберите «Записаться на курс».