nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted 22 августа, 14:30

Published 22 августа, 14:30

Modified Сегодня, 19:09

Updated Сегодня, 19:09

Тюменская Школа программирования открыла новый набор учеников на бесплатный курс

Тюменская Школа программирования открыла новый набор учеников на бесплатный курс

22 августа 2024, 14:30
Фото: Изображение Midjourney
С 10 сентября в тюменской Школе программирования стартует курс по программе «Основы работы с базами данных, язык SQL». Обучение — бесплатное и будет проводиться в дистанционном формате, сообщает департамент информатизации региона.

Слушатели на курсе изучат:

  • принципы работы с базами данных и языком запросов SQL;
  • особенности установки, настройки, администрирования PostgreSQL;
  • моделирование баз данных.

Обучение могут пройти жители юга Тюменской области, окончившие школу.

Для зачисления нужно зарегистрироваться в Системе электронного обучения Тюменской области по ссылке (https://edu.admtyumen.ru/), записаться на курс, а также заполнить анкету и пройти входное тестирование по ссылке (https://vk.cc/cot7PF) до 8 сентября 23:55 включительно.

Чтобы открыть доступ к анкете, на сайте в верхнем правом углу нажмите на значок шестеренки и выберите «Записаться на курс».

Подпишитесь
Случайность или нет? Тюменец на Lexus каждый год сбивает по ребенку в деревне
Вчера, 08:10
126 тысяч в месяц: тюменские медики обогнали по уровню зарплат российских коллег
1 сентября, 07:58
В Тюменской области мать сбитого насмерть сына узнала о его гибели из соцсетей
1 сентября, 08:42
Не забудьте зонты: в Тюмени сегодня похолодает и пойдет дождь
Сегодня, 01:03
Страховать квартиры от атаки беспилотников предлагают тюменцам
Вчера, 04:04
«Такой лучезарный человечек»: в зоне СВО погиб младший сержант из Ишимского района
Сегодня, 04:59