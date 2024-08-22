Тюменская Школа программирования открыла новый набор учеников на бесплатный курс

Для зачисления нужно зарегистрироваться в Системе электронного обучения Тюменской области по ссылке (https://edu.admtyumen.ru/), записаться на курс, а также заполнить анкету и пройти входное тестирование по ссылке (https://vk.cc/cot7PF) до 8 сентября 23:55 включительно.