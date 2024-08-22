Трасса Тюмень — Омск оказалась заблокирована после ужасного ДТП

Ранее «Наш город» писал, что под Тюменью водитель «Нивы» переехал многодетную мать и скрылся с места ДТП. После, виновник перевел пострадавшей 30000 рублей и требует забрать заявление из полиции. Правоохранителями личность водителя пока не установлена.