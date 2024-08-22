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Трасса Тюмень — Омск оказалась заблокирована после ужасного ДТП

Трасса Тюмень — Омск оказалась заблокирована после ужасного ДТП

22 августа 2024, 10:53
Фото: 1MI
На 331 км автодороги Р-402 «Тюмень-Омск» случилась авария. По предварительной информации, водитель автомобиля «‎Volkswagen» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «‎Opel Astra»‎.
Сюжет
ДТП

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека, их доставили в больницу.

Фото: Тюменский Популист

Федеральная трасса полностью перекрыта. Образовался затор между селом Тушнолобово и Ишимом. На месте работают сотрудники ГИБДД Тюменской области.

«Движение полностью перекрыто. Планируйте свой маршрут заранее. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — сообщает Уралуправтодор.
Видео: Тюменский Популист

Ранее «Наш город» писал, что под Тюменью водитель «Нивы» переехал многодетную мать и скрылся с места ДТП. После, виновник перевел пострадавшей 30000 рублей и требует забрать заявление из полиции. Правоохранителями личность водителя пока не установлена.

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