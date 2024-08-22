Трасса Тюмень — Омск оказалась заблокирована после ужасного ДТП

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека, их доставили в больницу.
Федеральная трасса полностью перекрыта. Образовался затор между селом Тушнолобово и Ишимом. На месте работают сотрудники ГИБДД Тюменской области.
«Движение полностью перекрыто. Планируйте свой маршрут заранее. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — сообщает Уралуправтодор.
Ранее «Наш город» писал, что под Тюменью водитель «Нивы» переехал многодетную мать и скрылся с места ДТП. После, виновник перевел пострадавшей 30000 рублей и требует забрать заявление из полиции. Правоохранителями личность водителя пока не установлена.