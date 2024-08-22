Продал дерево — тюрьма и штраф: под Тюменью черный лесоруб влетел на 10 млн и 2 года

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
В 2022 году подсудимый заключил договор подряда с ООО. В рамках этого договора он должен был выполнить работы по вырубке неликвидной древесины на определенных участках лесного фонда.
В ноябре 2022 он обнаружил насаждения, пригодные для заготовки и дальнейшей продажи в виде готового сортимента древесины.
Подсудимый под видом очистки лесного участка совершил незаконную вырубку. В результате лесному фонду РФ в лице Департамента лесного комплекса Тюменской области был причинен материальный ущерб на сумму 9 915 707 рублей, что является особо крупным размером.
Мужчина же, не признает свою вину.
Суд учел смягчающие обстоятельства при вынесении приговора: положительные характеристики подсудимого, а также то, что у него на иждивении находятся престарелые родители, и состояние их здоровья. Отягчающих обстоятельств суд не установил.
«По итогам рассмотрения дела суд признал Али Богатырева виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, условно, с испытательным сроком на 2 года», — сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Исковые требования о возмещении ущерба также были удовлетворены в полном объеме.
На приговор суда была подана апелляционная жалоба.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области за 2023 год вынесли приговор 24 черным лесорубам. Тюменцы попались на незаконной вырубке деревьев в разных районах региона. Некоторые из них действовали организованными группами.