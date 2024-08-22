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Под Тюменью женщина напала на сотрудника ДПС и отделалась штрафом

Под Тюменью женщина напала на сотрудника ДПС и отделалась штрафом

22 августа 2024, 06:40
Фото: 1MI
Бердюжский районный суд Тюменской области признал женщину виновной в административном правонарушении — неповиновении законному распоряжению сотрудника правоохранительных органов.

5 августа 2024 года, рано утром, женщина вернулась после празднования дня рождения и решила припарковать свой автомобиль. Однако, проехав небольшое расстояние, она была остановлена сотрудниками Госавтоинспекции. Они попросили женщину предъявить права, но их у нее не оказалось.

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На предложение автоинспектора пройти в служебный автомобиль для составления документов ответила отказом. Женщина демонстративно размахивала руками, хватала полицейского за форменное обмундирование и пыталась скрыться. На законные требования прекратить свои действия не реагировала.

«Суд с учетом всех обстоятельств дела, учитывая, что правонарушитель признала свою вину, в содеянном раскаялась, назначил наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 рублей», — сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области.
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Ранее «Наш город» писал, что тюменский стример обматерил сотрудников ГИБДД. До этого мужчину привлекли к ответственности за пьяную езду. Во время своего эфира, Блинов, используя нецензурные слова, оскорблял сотрудников Госавтоинспекции и выразил уверенность в их некомпетентности.

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