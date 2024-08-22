Под Тюменью женщина напала на сотрудника ДПС и отделалась штрафом

5 августа 2024 года, рано утром, женщина вернулась после празднования дня рождения и решила припарковать свой автомобиль. Однако, проехав небольшое расстояние, она была остановлена сотрудниками Госавтоинспекции. Они попросили женщину предъявить права, но их у нее не оказалось.