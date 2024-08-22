Переехал многодетную мать и скрылся: под Тюменью водитель «Нивы» скрылся с места ДТП

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Женщина, которая является матерью пятерых детей, получила серьезные травмы: у нее перелом шейки бедра, трещины в рёбрах и повреждение шеи. В данный момент она находится в больнице и проходит лечение в ОКБ №2.
Житель села Перевалово без согласия перевел потерпевшей 30 000 рублей. Теперь он просит забрать заявление и не возбуждать уголовное дело.
«Виновник пока неизвестен, но адвокат с его стороны работает», — отметила потерпевшая.
Ранее «Наш город» писал, что под Тюменью произошло массовое ДТП. Известно, что грузовик врезался в легковые автомобили, стоявшие перед пешеходным переходом. В результате столкновения одну из машин отбросило на автобус «Тюмень-Якуши».