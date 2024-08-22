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Под Тюменью водитель «Нивы» переехал многодетную мать и скрылся с места ДТП

Переехал многодетную мать и скрылся: под Тюменью водитель «Нивы» скрылся с места ДТП

22 августа 2024, 09:52
Фото: 1MI

Под Тюменью водитель «Нивы» переехал многодетную мать и скрылся с места ДТП

17 августа 2024 года в 22:20 в селе Перевалово Тюменского района на пешеходном переходе около магазина «Светлое-Темное» водитель автомобиля «Нива» сбил женщину, проехал по ногам и скрылся с места ДТП.
Сюжет
ДТП

Женщина, которая является матерью пятерых детей, получила серьезные травмы: у нее перелом шейки бедра, трещины в рёбрах и повреждение шеи. В данный момент она находится в больнице и проходит лечение в ОКБ №2.

Видео: Тюмень Онлайн
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Житель села Перевалово без согласия перевел потерпевшей 30 000 рублей. Теперь он просит забрать заявление и не возбуждать уголовное дело.

«Виновник пока неизвестен, но адвокат с его стороны работает», — отметила потерпевшая.

Ранее «Наш город» писал, что под Тюменью произошло массовое ДТП. Известно, что грузовик врезался в легковые автомобили, стоявшие перед пешеходным переходом. В результате столкновения одну из машин отбросило на автобус «Тюмень-Якуши».

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#Виктория Загитова#Общество#Видео#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Жертвы ДТП
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