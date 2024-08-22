Опасная стрижка: в Тюменской области барбер отрезал клиенту часть уха

Тоболяк требовал от барбера 100 тысяч рублей. Однако суд вынес решение о взыскании с парикмахера в пользу его клиента компенсацию морального вреда в размере 60 тысяч рублей, штраф за нарушение прав потребителя — в размере 30 тысяч рублей.