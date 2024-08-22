Опасная стрижка: в Тюменской области барбер отрезал клиенту часть уха

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Updated Сегодня, 06:52
Горе-мастеру предстоит выплатить за неудачную стрижку пострадавшему 60 тысяч рублей. Такое решение вынес Тобольский городской суд по результатам рассмотрения иска заместителя Тобольского межрайонного прокурора о компенсации морального вреда.
Тоболяк требовал от барбера 100 тысяч рублей. Однако суд вынес решение о взыскании с парикмахера в пользу его клиента компенсацию морального вреда в размере 60 тысяч рублей, штраф за нарушение прав потребителя — в размере 30 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вырос спрос на услуги нянь. По сравнению с декабрем 2023 года спрос на нянь увеличился на 28%.