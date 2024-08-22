ОКР презентовал проект «Олимпийский резерв — детям лучшее»

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
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Updated Сегодня, 10:59
Портал newstracker сообщает, что для подготовки юных атлетов ОКР запустил проект «Олимпийский резерв — детям лучшее». Презентация проекта прошла 21 августа в Москве. Акцент комитет сделал на регионы, где начинается спортивный путь юношей и девушек. Проект также должен помочь сохранить систему подготовки российских спортсменов.
В данный момент ОКР направляет усилия на формирование нового сильного поколения российских спортсменов, которые будут защищать честь страны на крупнейших соревнованиях, таких как Олимпийские игры.
Пофамильный список, который сейчас содержит 1124 спортсмена из 78 регионов страны, будет ежегодно редактироваться. Первой проверкой для российского олимпийского резерва станут юношеские Олимпийские игры в Сенегале в 2026 году. Цель проекта, на реализацию которого до конца года выделят 230 миллионов рублей, состоит в попадании сборной России в тройку лидеров медального зачета на ближайших Олимпийских играх.
Также в ОКР прошла научная конференция, приуроченная к десятилетию создания инновационного центра ОКР. На мероприятии собрался весь цвет российской спортивной науки. Главным вопросом конференции стало формирование и поддержка олимпийского резерва страны. Комитет имеет все ресурсы, чтобы оказывать всестороннюю поддержку юным талантливым спортсменам.