ОКР презентовал проект «Олимпийский резерв — детям лучшее»

Пофамильный список, который сейчас содержит 1124 спортсмена из 78 регионов страны, будет ежегодно редактироваться. Первой проверкой для российского олимпийского резерва станут юношеские Олимпийские игры в Сенегале в 2026 году. Цель проекта, на реализацию которого до конца года выделят 230 миллионов рублей, состоит в попадании сборной России в тройку лидеров медального зачета на ближайших Олимпийских играх.