На Ставрополье проходит финал конкурса-премии уличных культур «КАРДО»

Posted Сегодня, 19:43
Published Сегодня, 19:43
Modified Сегодня, 20:03
Updated Сегодня, 20:03
В финале конкурса «КАРДО» свое мастерство покажут 2,5 тысячи молодых спортсменов, музыкантов и художников из 47 стран. В гранд-финале конкурса впервые примут участие представители Испании, Италии, Нидерландов, Франции, Перу, Чили и Новой Зеландии. За последний год количество стран-участниц выросло в два раза, сообщает newstracker.ru.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в приветствии к участникам финала конкурса, отметив, что, несмотря на попытки нас изолировать, Россия продолжает объединять молодых людей из разных уголков мира.
По его словам, некоторые из гостей уже бывали в России, а для кого-то это первый визит. Он выразил надежду на то, что «КАРДО» поможет участникам открыть для себя нашу страну и увидеть ее такой, какая она есть. Губернатор подчеркнул, что спорт и творчество помогают находить единомышленников и объединять людей.
Ставрополье давно признано одним из главных патриотических центров России и крупнейшей площадкой для работы с молодежью. Регион активно поддерживает молодежные проекты, финансируя их из бюджетов всех уровней и реализуя краевые госпрограммы.
По словам Владимирова, регион стремится к тому, чтобы молодежь находила свое призвание в спорте, творчестве и науке, а конкурс «КАРДО» полностью отвечает этим ожиданиям.
В течение последних семи месяцев участники «КАРДО» проходили отборочные туры, соревнования, спортивные квалификации, региональные и национальные финалы. В Ставрополе собрали лучших представителей уличной культуры и спорта, чтобы определить среди них победителей. За три конкурсных дня будут названы сильнейшие в 11 номинациях, включая хип-хоп, брейкинг, паркур, воркаут, трикинг, граффити, скейтбординг и диджеинг. Также предусмотрены образовательные мероприятия.
Церемония награждения победителей конкурса состоится в воскресенье, 25 августа.