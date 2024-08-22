На Ставрополье проходит финал конкурса-премии уличных культур «КАРДО»

По его словам, некоторые из гостей уже бывали в России, а для кого-то это первый визит. Он выразил надежду на то, что «КАРДО» поможет участникам открыть для себя нашу страну и увидеть ее такой, какая она есть. Губернатор подчеркнул, что спорт и творчество помогают находить единомышленников и объединять людей.